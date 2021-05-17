İki haftadır aralıksız yükseliyor: Altında 600 lira sürpriz olmaz!

Gram altının fiyatı için uzmanlar bu yaz 600 liraların sürpriz olmayacağının altını çiziyor.

Yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altın fiyatları, nisan ayına hızlı başlarken mayıs ayında ise aralıksız neredeyse iki haftalık yükseliş trendine girdi.

451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatı, Şubat’ta 397 liraya gerilerken Mart’ta ise 480 liraya yükselmişti. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket mayıs ayında ise hızlanırken son ralli sonrası altının gramı ise 500 lirayı aştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişi yenisafak.com okuyucuları için yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor.

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ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTEN BEŞ NEDEN

Altının ons fiyatı ve dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatında değer kayıplarına neden olduğuna vurgu yapan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu şekilde konuştu;

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''Aşı iyimserliği, kısıtlamaların azalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan agresif yükselişler, altının ons fiyatının 1.920 dolar seviyesinden 1.767 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Diğer yandan küresel piyasalarda yatırımcı, şirket ve kurumların emtia satarak kripto para piyasalarına geçmeleri, düşüşlerde etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde 178 tonluk çıkışlar oldu. 85 ton altın ise satılarak kripto paralara kaydı.

Yılın ilk çeyreğinde ülkelerin altın satışları oldukça dikkat çekiciydi. 2021 yılının ilk çeyreğinden en çok altın satan ülke sıralaması şöyle :Türkiye - 31.5 ton, Filipinler - 24.9 ton, BAE - 6.7 ton. Rakamlardan da görüleceği gibi altın yılın ilk çeyreğinde talep görmedi.

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Ancak aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı yönlü normalleşmesi, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının tekrar yükselişine neden oldu.''

GRAM ALTIN 502 LİRAYI GÖRDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından altının ons fiyatının 1.845 dolar, gram fiyatının ise 500 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, ''Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.845 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi.'' diye konuştu.

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YÜKSELİŞ SÜRECEK

Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.

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YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR: 600 LİRA SÜRPRİZ OLMAMALI

Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş şu şekilde konuştu:

''Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir. mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum. Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum.''

Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine de işaret eden Memiş, 'Tabi döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı.'' diye konuştu

GÜMÜŞTE 40 DOLAR BEKLENTİSİ

Altının yanı sıra gümüşün ons ve gram fiyatlarında da yükselişlerin daha hızlı olduğunu gördüklerini belirten Memiş, kapanma sürecinde serbest piyasalarda gümüşün ons fiyatının 27,50 dolar, gram fiyatının ise 7,50 liraya yükseldiğini, bu yıl ise gümüşün ons fiyatının 40 dolar, gram fiyatının ise 10 liraya yükselebileceğine işaret etti.

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ALTIN ALACAKLARA UYARI: BEKLEYİN!

Elinde TL olanlara da uyarıda bulunan Memiş, ''Kesinlikle geçen yıl yaptığı hatayı yapmasınlar, yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar. Bir iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş.. bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler bir panik alımı yapmasınlar. Altının gram fiyatında destek seviyesi olarak önce 480 sonra 450 lirayı bekleyeceğiz.'' dedi.

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