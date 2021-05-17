Ekonomi İki haftadır aralıksız yükseliyor Altında 600 lira sürpriz olmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki haftadır aralıksız yükseliyor: Altında 600 lira sürpriz olmaz!

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarının artması, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı yönlü normalleşmesi, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi nedenlerle tekrardan yükselişe geçen ve aralıksız neredeyse iki haftadır yükselen altın fiyatları için dikkat çeken bir tahmin geldi. Haziran ayında altının hem ons hem de gram fiyatında yeni zirvelerin görülebileceğini işaret eden uzmanlar, gram fiyatında 600 liraların ise kimse için sürpriz olmaması gerektiğini belirtiyor. Öte yandan elinde TL olan ve altındaki yükselişi fırsat bilip alım yapacakları da uyaran uzmanlar, geri çekilmenin beklenmesi gerektiğine de vurgu yapıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
İki haftadır aralıksız yükseliyor: Altında 600 lira sürpriz olmaz!
Gram altının fiyatı için uzmanlar bu yaz 600 liraların sürpriz olmayacağının altını çiziyor.

Yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altın fiyatları, nisan ayına hızlı başlarken mayıs ayında ise aralıksız neredeyse iki haftalık yükseliş trendine girdi.

451 lira seviyesinden yıla başlayan altının gram fiyatı, Şubat’ta 397 liraya gerilerken Mart’ta ise 480 liraya yükselmişti. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket mayıs ayında ise hızlanırken son ralli sonrası altının gramı ise 500 lirayı aştı.

Altın fiyatlarındaki yükselişi yenisafak.com okuyucuları için yorumlayan uzmanlar ise yatırımcılara alım için uyarıda bulunurken, gram altında 600 lira seviyesinin ise sürpriz olmayacağının altını çiziyor.

Bir kripto para platformu daha kapandı: Tüm hesaplarına bloke koyuldu
EKONOMİ
Bir kripto para platformu daha kapandı: Tüm hesaplarına bloke koyuldu

ALTIN FİYATLARINI YÜKSELTEN BEŞ NEDEN

Altının ons fiyatı ve dolar/TL kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatında değer kayıplarına neden olduğuna vurgu yapan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu şekilde konuştu;

''Aşı iyimserliği, kısıtlamaların azalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan agresif yükselişler, altının ons fiyatının 1.920 dolar seviyesinden 1.767 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Diğer yandan küresel piyasalarda yatırımcı, şirket ve kurumların emtia satarak kripto para piyasalarına geçmeleri, düşüşlerde etkili oldu. Yılın ilk çeyreğinde 178 tonluk çıkışlar oldu. 85 ton altın ise satılarak kripto paralara kaydı.

Yılın ilk çeyreğinde ülkelerin altın satışları oldukça dikkat çekiciydi. 2021 yılının ilk çeyreğinden en çok altın satan ülke sıralaması şöyle :Türkiye - 31.5 ton, Filipinler - 24.9 ton, BAE - 6.7 ton. Rakamlardan da görüleceği gibi altın yılın ilk çeyreğinde talep görmedi.

Ancak aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı yönlü normalleşmesi, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının tekrar yükselişine neden oldu.''

GRAM ALTIN 502 LİRAYI GÖRDÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından altının ons fiyatının 1.845 dolar, gram fiyatının ise 500 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, ''Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.845 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi.'' diye konuştu.

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e soruşturma
EKONOMİ
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e soruşturma

YÜKSELİŞ SÜRECEK

Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, ''Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum.'' dedi.

YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR: 600 LİRA SÜRPRİZ OLMAMALI

Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş şu şekilde konuştu:

''Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir. mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum. Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum.''

  • Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine de işaret eden Memiş, 'Tabi döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı.'' diye konuştu

GÜMÜŞTE 40 DOLAR BEKLENTİSİ

Altının yanı sıra gümüşün ons ve gram fiyatlarında da yükselişlerin daha hızlı olduğunu gördüklerini belirten Memiş, kapanma sürecinde serbest piyasalarda gümüşün ons fiyatının 27,50 dolar, gram fiyatının ise 7,50 liraya yükseldiğini, bu yıl ise gümüşün ons fiyatının 40 dolar, gram fiyatının ise 10 liraya yükselebileceğine işaret etti.

ALTIN ALACAKLARA UYARI: BEKLEYİN!

Elinde TL olanlara da uyarıda bulunan Memiş, ''Kesinlikle geçen yıl yaptığı hatayı yapmasınlar, yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar. Bir iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş.. bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler bir panik alımı yapmasınlar. Altının gram fiyatında destek seviyesi olarak önce 480 sonra 450 lirayı bekleyeceğiz.'' dedi.

Yastık altındaki döviz konuta gitti
EKONOMİ
Yastık altındaki döviz konuta gitti

Pirinç tozunu altın olarak satmaya çalıştılar
GÜNDEM
Pirinç tozunu altın olarak satmaya çalıştılar
Abone Ol Google News
Altında600 lira sürpriz olmaz

Altında
600 lira sürpriz olmaz

​İki haftadır aralıksız yükselişini sürdürüyor.
İsrailin maddi kaybı büyük

İsrail'in maddi kaybı büyük

Gazze'den atılan her bir roketi imha etmesinin bedeli 100 bin dolar.
Yollar hareketlendi

​17 günlük tam kapanma bu sabah sona erdi.

​Deniz yetki anlaşması dengeleri değiştirebilir.

​Otogarda dönüş yoğunluğu başladı otobüs biletleri tükendi.
'Kademeli normalleşme' başladı

'Kademeli normalleşme' başladı

​İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.
Gazzeli<br>babadan acı haber

Gazzeli
babadan acı haber

Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti.
Katliam ABD desteğiyle oluyor

Katliam ABD desteğiyle oluyor

​Demokrat Partili vekilden sert İsrail tepkisi.
10 dakikada<br>sekiz bomba saydık

10 dakikada
sekiz bomba saydık

Yeni Şafak muhabiri, Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ile görüşürken İsrail'in hava saldırıları başladı.
Tüm gece durmadı

Tüm gece durmadı

​İşgalci İsrail Gazze'de birçok noktaya yoğun saldırılar düzenledi.
Türkiye'den BMGK tepkisi

Türkiye'den BMGK tepkisi

​Filistin halkına karşı sorumluluklarından daha fazla kaçamaz.
Dört parçalı Filistin

Dört parçalı Filistin

​İsrail işgali bütün vahşetiyle devam ederken, Filistinliler kendi topraklarında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail’e caydırıcı bir ders verilmeli

İsrail’e caydırıcı bir ders verilmeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Gazze'ye yapılan saldırıları görüştü.
Bildiri yetmez ortak güç kuralım

Bildiri yetmez ortak güç kuralım

​İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Filistin için olağanüstü toplandı.
Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​İşgalci İsrail bir günde 42 kişi katletti.
Tam kapanma bitti

Tam kapanma bitti

Hayatımız ​15 gün böyle olacak...
Koltuk pazarlığı

Koltuk pazarlığı

CHP'den ​HDP'ye iki bakanlık vaadi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.