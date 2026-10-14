Hazır giyimde Türkiye markasını güçlendirelim
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından bu yıl 50'nci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen 19'uncu İstanbul Hazır Giyim Konferansı, dün İstanbul'da gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, bakanlığın, Türk markalarını güçlendirerek dünya pazarlarında yüksek katma değer elde etmeyi amaçladığını dile getirdi.
TURQUALITY KRİTİK ROL ÜSTLENİYOR
Kılıçkaya, Türkiye'de markalaşma denildiğinde ilk akla gelen sektörlerden birinin hazır giyim sektörü olduğunu ve Türkiye'den küresel markalar çıkarma vizyonu olan Turquality programının öncü ve kritik rol üstlendiğini kaydetti. TGSD Müşterek Başkanı Ümit Özüren, ürettikleri giysilerin, Türkiye hakkında olumlu bir izlenim oluşturduğuna dikkat çekti. Özüren, "Türkiye’nin dünyadaki itibarını birlikte büyütebiliriz. Türkiye markasını güçlendirecek ortak strateji geliştirmeliyiz" dedi.