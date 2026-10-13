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Cüzdanınızdaki gizli tehlike: Kredi kartınızdan her ay para çekiliyor olabilir

Cüzdanınızdaki gizli tehlike: Kredi kartınızdan her ay para çekiliyor olabilir

15:44, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:26, 13/10/2026, Salı
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Cüzdanınızdaki gizli tehlike: Kredi kartınızdan her ay para çekiliyor olabilir

Kredi kartı kullanıcıları, farkında olmadan her ay ekstra harcamayla karşı karşıya kalabiliyor. Bazı uygulamalar kullanılmasalar bile kartlardan düzenli olarak para çekilmesine neden olabiliyor.

Kredi kartıyla yapılan harcamaların kontrol edilmemesi, zaman içinde ciddi bir mali yük oluşturabiliyor. Özellikle dijital platformlar ve mobil uygulamalar üzerinden başlatılan abonelikler, kullanıcıların bütçesini fark edilmeden etkileyebiliyor.

Kredi kartıyla yapılan harcamaların kontrol edilmemesi, zaman içinde ciddi bir mali yük oluşturabiliyor. Özellikle dijital platformlar ve mobil uygulamalar üzerinden başlatılan abonelikler, kullanıcıların bütçesini fark edilmeden etkileyebiliyor.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİNE DİKKAT!


Birçok dijital platform ve internet hizmeti, yeni kullanıcılara belirli bir süre ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Ancak bu süre dolduğunda bazı üyelikler otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor.


Üyelik sırasında kredi kartı bilgilerini kaydeden ve otomatik yenileme koşullarını kabul eden kullanıcıların kartlarından, deneme süresinin ardından düzenli ödeme alınabiliyor. Kullanılmayan uygulamalara ait üyeliklerin iptal edilmemesi ise gereksiz harcamaların aylarca devam etmesine yol açabiliyor.

ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİNE DİKKAT!Birçok dijital platform ve internet hizmeti, yeni kullanıcılara belirli bir süre ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Ancak bu süre dolduğunda bazı üyelikler otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor.Üyelik sırasında kredi kartı bilgilerini kaydeden ve otomatik yenileme koşullarını kabul eden kullanıcıların kartlarından, deneme süresinin ardından düzenli ödeme alınabiliyor. Kullanılmayan uygulamalara ait üyeliklerin iptal edilmemesi ise gereksiz harcamaların aylarca devam etmesine yol açabiliyor.


KÜÇÜK ÖDEMELER YIL SONUNDA BÜYÜK TUTARLARA ULAŞIYOR


Haberler.com'un haberine göre kredi kartı ekstrelerindeki düşük tutarlı işlemler, kullanıcıların gözünden kaçabiliyor. Video ve müzik platformları, bulut depolama hizmetleri, oyun üyelikleri ve çeşitli mobil uygulamalar için yapılan ödemeler, hizmet kullanılmasa dahi devam edebiliyor.


Örneğin, aylık 99 TL tutarındaki bir abonelik, bir yılın sonunda 1.188 TL harcamaya karşılık geliyor. Birden fazla unutulmuş üyeliğin bulunması durumunda ise toplam ödeme tutarı çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.


KÜÇÜK ÖDEMELER YIL SONUNDA BÜYÜK TUTARLARA ULAŞIYORHaberler.com'un haberine göre kredi kartı ekstrelerindeki düşük tutarlı işlemler, kullanıcıların gözünden kaçabiliyor. Video ve müzik platformları, bulut depolama hizmetleri, oyun üyelikleri ve çeşitli mobil uygulamalar için yapılan ödemeler, hizmet kullanılmasa dahi devam edebiliyor.Örneğin, aylık 99 TL tutarındaki bir abonelik, bir yılın sonunda 1.188 TL harcamaya karşılık geliyor. Birden fazla unutulmuş üyeliğin bulunması durumunda ise toplam ödeme tutarı çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor.

KREDİ KARTI EKSTRESİNDEKİ TEKRARLAYAN İŞLEMLERİ İNCELEYİN


İstenmeyen ödemelerin önüne geçmek için kredi kartı ekstrelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Özellikle her ay benzer tarihlerde tekrarlanan işlemler, devam eden aboneliklerin tespit edilmesine yardımcı olabiliyor.


Ekstrede tanınmayan bir şirket veya ödeme kuruluşu adına rastlandığında, işlemin hangi hizmete ait olduğu araştırılmalı. Bazı platformlar, ödeme açıklamasında uygulamanın bilinen adı yerine farklı bir şirket ya da ödeme kuruluşunun adını kullanabiliyor.

KREDİ KARTI EKSTRESİNDEKİ TEKRARLAYAN İŞLEMLERİ İNCELEYİNİstenmeyen ödemelerin önüne geçmek için kredi kartı ekstrelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Özellikle her ay benzer tarihlerde tekrarlanan işlemler, devam eden aboneliklerin tespit edilmesine yardımcı olabiliyor.Ekstrede tanınmayan bir şirket veya ödeme kuruluşu adına rastlandığında, işlemin hangi hizmete ait olduğu araştırılmalı. Bazı platformlar, ödeme açıklamasında uygulamanın bilinen adı yerine farklı bir şirket ya da ödeme kuruluşunun adını kullanabiliyor.

UYGULAMAYI TELEFONDAN SİLMEK YETERLİ DEĞİL


Kullanıcıların sık yaptığı hatalardan biri de bir uygulamayı telefondan kaldırdıklarında aboneliklerinin de sona erdiğini düşünmek. Oysa uygulamanın silinmesi, çoğu durumda ücretli üyeliği otomatik olarak iptal etmiyor.


Aboneliğin sona ermesi için ilgili hizmetin hesap ayarlarından iptal işleminin yapılması gerekiyor. Apple App Store ve Google Play üzerinden başlatılan üyelikler de ilgili mağazaların abonelik yönetimi bölümlerinden kontrol edilebiliyor.

UYGULAMAYI TELEFONDAN SİLMEK YETERLİ DEĞİLKullanıcıların sık yaptığı hatalardan biri de bir uygulamayı telefondan kaldırdıklarında aboneliklerinin de sona erdiğini düşünmek. Oysa uygulamanın silinmesi, çoğu durumda ücretli üyeliği otomatik olarak iptal etmiyor.Aboneliğin sona ermesi için ilgili hizmetin hesap ayarlarından iptal işleminin yapılması gerekiyor. Apple App Store ve Google Play üzerinden başlatılan üyelikler de ilgili mağazaların abonelik yönetimi bölümlerinden kontrol edilebiliyor.

İSTENMEYEN ÖDEMELER NASIL ENGELLENİR?


Kredi kartından düzenli olarak çekilen ve artık kullanılmayan bir hizmete ait ödeme fark edildiğinde öncelikle işlemin kaynağı belirlenmeli. Ardından ilgili platform üzerinden abonelik iptal edilmeli ve işlemin tamamlandığına ilişkin onay saklanmalı.


Aboneliğin iptal edilmesi, daha önce tahsil edilen ücretlerin otomatik olarak geri ödeneceği anlamına gelmiyor. İade koşulları, hizmetin sözleşmesine ve işlemin niteliğine göre değişebiliyor.


Kullanıcının bilgisi veya onayı dışında gerçekleşen harcamalarda ise bankayla gecikmeden iletişime geçilerek işlem için itiraz süreci başlatılabiliyor.


BANKA BİLDİRİMLERİ HARCAMALARI TAKİP ETMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR


Bankaların mobil uygulamalarında bulunan anlık harcama bildirimleri, kart hareketlerinin daha yakından takip edilmesine yardımcı oluyor. Bu bildirimler sayesinde abonelik yenilemeleri ve düzenli tahsilatlar daha erken fark edilebiliyor.


Uzun süredir kullanılmayan üyeliklerin belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gereksiz aboneliklerin iptal edilmesi, bütçeyi korumak ve farkında olmadan yapılan harcamaları azaltmak açısından önem taşıyor.

İSTENMEYEN ÖDEMELER NASIL ENGELLENİR?Kredi kartından düzenli olarak çekilen ve artık kullanılmayan bir hizmete ait ödeme fark edildiğinde öncelikle işlemin kaynağı belirlenmeli. Ardından ilgili platform üzerinden abonelik iptal edilmeli ve işlemin tamamlandığına ilişkin onay saklanmalı.Aboneliğin iptal edilmesi, daha önce tahsil edilen ücretlerin otomatik olarak geri ödeneceği anlamına gelmiyor. İade koşulları, hizmetin sözleşmesine ve işlemin niteliğine göre değişebiliyor.Kullanıcının bilgisi veya onayı dışında gerçekleşen harcamalarda ise bankayla gecikmeden iletişime geçilerek işlem için itiraz süreci başlatılabiliyor.BANKA BİLDİRİMLERİ HARCAMALARI TAKİP ETMEYİ KOLAYLAŞTIRIYORBankaların mobil uygulamalarında bulunan anlık harcama bildirimleri, kart hareketlerinin daha yakından takip edilmesine yardımcı oluyor. Bu bildirimler sayesinde abonelik yenilemeleri ve düzenli tahsilatlar daha erken fark edilebiliyor.Uzun süredir kullanılmayan üyeliklerin belirli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gereksiz aboneliklerin iptal edilmesi, bütçeyi korumak ve farkında olmadan yapılan harcamaları azaltmak açısından önem taşıyor.
Başlıklar :kredi kartıkredi kartı güvenliğiotomatik ödemeabonelik sistemi
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