Cüzdanınızdaki gizli tehlike: Kredi kartınızdan her ay para çekiliyor olabilir

ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİNE DİKKAT!





Birçok dijital platform ve internet hizmeti, yeni kullanıcılara belirli bir süre ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Ancak bu süre dolduğunda bazı üyelikler otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşüyor.





Üyelik sırasında kredi kartı bilgilerini kaydeden ve otomatik yenileme koşullarını kabul eden kullanıcıların kartlarından, deneme süresinin ardından düzenli ödeme alınabiliyor. Kullanılmayan uygulamalara ait üyeliklerin iptal edilmemesi ise gereksiz harcamaların aylarca devam etmesine yol açabiliyor.