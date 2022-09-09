Ekonomi Bu adım Türkiyenin ulusal gıda güvenliği stratejisi için atıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu adım Türkiye’nin ulusal gıda güvenliği stratejisi için atıldı

Kocaeli’de 2 yıl önce başlayan tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme projesinde 14 dönümlük arazide biberiye bitkisinin hasadı yapıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu fark etmiş bulunuyoruz. Bu proje sadece biberiye yetiştirme değil aynı zamanda ülkemizdeki gıda güvenliği stratejisine yönelik atılan adımlardan biri” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bu adım Türkiye’nin ulusal gıda güvenliği stratejisi için atıldı
Atılan adımın mutluluğu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 14 dönüm arazide 2 yıl önce başlayan tıbbi ve aromatik bitki projesinin hasadı sürüyor. Kandıra Kaymaz Mahallesi’ndeki 14 dönümlük arazide biberiye bitkisinin hasat programına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada çiftçilerle bir araya geldi. Çeşitli açıklamalarda bulunan Büyükakın, “Biz pandemi, küresel ısınma ve son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte aslında gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da fark etmiş bulunuyoruz. Bu sadece biberiye yetiştirme meselesi değil. Büyük resimde, ülkemizdeki gıda güvenliği stratejisine yönelik atılan adımlardan bir tanesi olarak görüyoruz” dedi. Programa ayrıca mahalle muhtarları, Kandıralı çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

“Kırsala dönüş bir temenni olmaktan öteye geçebilecek”

Verimin yıldan yıla artacağına inandıklarını söyleyen ve ilerleyen dönemde birçok katkı sağlayacağını belirten Başkan Büyükakın, “Biz burada sadece tıbbi aromatik bitkilerin tarladaki üretimiyle ilgilenmiyoruz. Uçtan uca bir planlamamız var. Asıl farklılık, yenilik de burada. Yapmaya çalıştığımız şey, çiftçinin yapmış olduğu faaliyetin katma değerini yükseltmek. Böyle olunca kırsala dönüş bir temenni olmanın ötesine geçebilecek. Yoksa ‘Hadi gelin köyümüze geri dönelim’ türküsünü söyler dururuz. Bunun arkasındaki asıl akıl ise şu; tıbbi aromatik bitkilerin yağını çıkartacak olan kurmuş olduğumuz iki tesistir. Biz sadece biberiye olarak sattığımızda kilogram başına elde edeceğimiz değer 1 birimse bunun yağını çıkarıp işlemi gerçekleştirdiğimizde 18’e çıkacak. Daha sonrası için bir başka hayalimiz de yağ borsasının Kocaeli’de kurulması. Nihai noktada, konuştuğumuz bu pazar, 6 milyar dolarlık bir dünya pazarı. Türkiye sadece 40 milyar doların biraz üzerinde bir ihracat ve ona yakın ithalat rakamlarına sahip. Epidemik çeşitliliğin bu kadar bol olduğu bir ülkede aslında çok daha büyük bir pazar payı olması beklenir. Oraya doğru giden bir vizyon olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Bu sadece biberiye yetiştirme değil, ulusal güvenlik meselesi olarak görüyoruz”

Son yıllarda yaşanan süreçler neticesinde gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını çizen Büyükakın, “Biz pandemi, küresel ısınma ve son dönemde yaşanan Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte aslında gıdanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da fark etmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda da yaklaşıp toprakların ekilmesi gerekiyor. 2010 yılında Kocaeli’de ekili arazilerin toplamı 40 bin hektar civarındaydı bugün itibariyle 70 bin hektarı geçmiş durumda. Bunun miktarının da artması lazım. Biz buradan büyük bir başarı hikayesi çıkacağına, Türkiye’nin ulusal güvenlik politikasına katkı sağlayacak iyi uygulama örneklerine emsal teşkil edeceğini, yayılacağını düşünüyoruz. İşin bir de kadın istihdamı ve ev ekonomisine katkı tarafı var. Yaklaşık 60’a yakın kadınımız TABİP çerçevesinde bünyemizde çalışıyor. Onlar da çok mutlular. Yani, bu sadece biberiye yetiştirme meselesi değil. Büyük resimde, ülkemizdeki gıda güvenliği stratejisine yönelik atılan adımlardan bir tanesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

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