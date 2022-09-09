Dünya Kremlinden tahıl anlaşması açıklaması Türkiyenin son derece değerli çabaları sayesinde çözüldü
ASYA

Kremlin'den tahıl anlaşması açıklaması: Türkiye'nin son derece değerli çabaları sayesinde çözüldü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasında Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla çözüldüğünün altını çizerek, Rus tahıl ürünlerinin ihracatıyla ilgili kısmın çözüme kavuşmadığını söyledi. Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki günlerde bu süreci görüşeceğini de aktardı.

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Haber Merkezi AA
Kremlinden tahıl anlaşması açıklaması: Türkiyenin son derece değerli çabaları sayesinde çözüldü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz’den tahıl sevkiyatlarına yönelik varılan anlaşmanın ilk kısmının, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla çözüldüğünü vurgulayarak Rus tahıl ürünlerinin ihracatıyla ilgili kısmın ise çözüme kavuşmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeye ve tahıl sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmenin gelecek hafta Özbekistan'ın Semerkant kentinde yapılmasının planlandığını anlatan Peskov, iki liderin tahıl sevkiyatlarıyla ilgili süreci de ele almasının öngörüldüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediğine işaret ederek “Sadece 2 tahıl gemisi Birleşmiş Milletler tarafından yoksul olarak tanımlanan ülkelere gitti” dedi.

ABD’li ve Avrupalı yetkililerin, Rus gıda ve gübre ürünlerine yönelik yaptırım uygulanmadığına yönelik açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Peskov, “Bu hukuken doğru olsa da gerçekte Rus gıda ve gübre ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşması son derece zor ve kısıtlanmış durumda. Çünkü ticari gemiler limanlara giremiyorlar, sigortalanamıyorlar ve gemilere hizmet verilemiyor” diye konuştu.

Peskov, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ulaşmasıyla ilgili sorunların çözülmediğini belirterek şunları kaydetti:

“Tahıl sevkiyat planı üzerinde anlaşmaya varıldığında, Karadeniz'deki durumun önündeki engelin kaldırılmasının, Rus ürünlerinin uluslararası pazarlara ihracatı süreciyle bağlantılı olacağı anlaşılmıştı. Bu anlaşmanın bir tarafı, Rusya’nın doğrudan katılımı ve Türkiye'nin çok ama çok değerli arabuluculuk çabalarıyla çözüldü. İkinci kısım ise çözülmedi. Bu, özel bir görüşme gerektiriyor.”

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