Ekonomi Bu yıl 200 yeni market açacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bu yıl 200 yeni market açacak

Kovid-19 süresi boyunca yatırıma ve yeni hizmetlere devam ettiklerini açıklayan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Yıl sonuna kadar 100’ü bayi olmak üzere 200 yeni market açmayı planlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yıl 200 yeni market açacak
Kutay Kartallıoğlu

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA’nın CEO’su Kutay Kartallıoğlu, 2021 yılının ilk yarısında attıkları adımları ve yıl sonu hedeflerini paylaştı. Pandemi boyunca yatırım yapmaya ve yeni hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Kartallıoğlu: “Sene sonuna kadar süper ve mini format ağırlıklı olarak 100’ü bayi olmak üzere 200’ün üzerinde yeni market açmayı hedefliyoruz. Küçük esnafa destek amacıyla başlattığımız bayilik sistemi kapsamında kısa sürede 37 bayimiz faaliyete geçti” dedi.

ET SATIŞI 10 BİN TON

Sürdürülebilir tarım, hayvancılık ve balıkçılık projelerine yatırım yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Kartallıoğlu, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, TİGEM ve TAGEM’le iş birliklerinin sürdüğünü söyledi. Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “İzlenebilir Güvenli Gıda Platformu ile müşterilerimize sebzelerin üzerindeki QR Kod sayesinde o ürünün nerede, nasıl yetiştirildiği bilgileri aktarılıyor. Yerli besi projemiz ile müşterilerimize veteriner hekim kontrollü, kaynağı belli, yüzde 100 yerli besi kırmızı et sunuyoruz. Yılın ilk yarısında kırmızı et satışımız 10 bin tona ulaştı.”

YERLİ ÜRETİCİYİ DESTEKLİYORUZ

Yerli üreticiyi desteklediklerini belirten Kutay Kartallıoğlu, şöyle devam etti: “Çalıştığımız binlerce üreticiyle organik sütten bebek bezine, bakliyattan temizlik ve hijyen ürünlerine kadar 600’ü aşkın Carrefour öz markalı ürünü müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayçiçek yağı, su, yumurta, süt, peynir, tuvalet kâğıdı, havlu kâğıt ve bakliyat en çok satılan Carrefour markalı ürünlerimiz arasında yer alıyor. Üreticilerle omuz omuza çalışarak verimliliği artırırken oluşturduğumuz ekosistem ile ekonomiye katma değer sağlıyoruz.”

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