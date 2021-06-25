Petro-kimya devi yatırım için Türkiye'ye geliyor

Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM ile Rusya’nın en büyük Petro-kimya üreticilerinden biri olarak gösterilen Tatneft arasında maleik anhidrit projesi için ön protokol anlaşması imzalandı. 23 Haziran Çarşamba günü GEBKİM’i ziyaret eden Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, GEBKİM’in lojistik konumu ve olanaklarından bahsederek, yatırım sözünü vermişti.

ÖN ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’un başkanlığında 24 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde bir araya gelen Kocaeli-Gebze Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov, GEBKİM’de maleik anhidrit üretimini gerçekleştirecek yatırım için ön protokol anlaşmasını imzaladılar. Anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını dileyen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Tatneft, köklü geçmişi, petro kimya endüstrisindeki ağırlığı ve bilgi birikimiyle GEBKİM ve Türkiye sanayinin gücüne güç katacaktır” şeklinde konuştu.

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“GEBKİM’İN SEÇİLMESİ BİR TESADÜF DEĞİLDİR”

Tatneft ile imzaladıkları ön protokol anlaşmasıyla ilgili konuşan GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si olarak alanında güçlü kimya üreticilerine ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl GEBKİM şirketleri 600 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiler. GEBKİM kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Konumumuz ve kimya üreticilerini tek bir adreste toplayan ekosistemimizle Tatneft için önemli bir üretim üssü olacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE İLK KEZ ÜRETİLECEK, HAMMADDEDE BAĞIMLILIĞI AZALTACAK”

Malelik anhidritin Türkiye’de üretilmesinin önemine değinen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Maleik anhidrit kimya sanayinde önemli bir hammadde ve yan ürün. Türkiye’de daha önce üretilmemiş olan maleik anhidrit ilk kez GEBKİM’de kurulacak olan Tatneft tesislerinde kullanıma sunulacak. Böylece hammaddede dışa bağımlılık azalacak. Maleik anhidritin Türkiye’de üretimiyle 100 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu ürünün Türkiye’de üretilmesiyle Türkiye’nin ihracatı güçlenecek. Yurtdışı pazarlarda rekabet gücü artacak” diye konuştu.

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MALEİK ANHİDRİT GÜNLÜK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ ÜRÜNLERİN HAMMADDESİ

Tatneft’in Türkiye’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM ile ön anlaşmasını imzalayarak üretimini planladığı maleik anhidrit, hayatımızın birçok alanında kullandığımız doymamış polyester reçinenin çok önemli hammadde girdilerinden biridir. Maleik anhidrit ayrıca, farmasötik, kaplama, tarımsal ürünler, yüzey aktif kimyasalları ve plastik katkı maddesi imalatında yer alıyor ve motor yağlayıcıları, yakıt katkıları, endüstriyel reçinelerin üretiminde kullanılıyor.

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