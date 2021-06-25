Ekonomi Merkez Bankası piyasayı 62 milyar lira fonladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası piyasayı 62 milyar lira fonladı

Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi.

Haber Merkezi AA
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 62 milyar lira verdi
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhaleye 142 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin en şanslı köyü: Dev proje sonrası tersine göç başladı
EKONOMİ
Türkiye’nin en şanslı köyü: Dev proje sonrası tersine göç başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 149 personelin atamasını gerçekleştirdi
EKONOMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 149 personelin atamasını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekliyoruz
Abone Ol Google News
Her gün okula götürüyor

Her gün okula götürüyor

Engelli babanın 3 çocuğu da hafız oldu.
Cezası 80 bin lira

Cezası 80 bin lira

​Bu çiçek kozmetik ve sağlık sektörünün göz bebeği.
AB zirvesi kararlarına tepki

'Beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak'

"Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor"

​Formula 1, yarışları 1-3 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

​İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil TİP'e katılacak.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bakan Elvan'dan önemli açıklamalar.

Yunanistan'ı korkutan Türk deniz füzesi göreve hazır

37 gün sonra yine aynı görüntü

37 gün sonra yine aynı görüntü

Küçükçekmece'deki derenin rengi kırmızıya büründü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.