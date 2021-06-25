Türkiye’nin en şanslı köyü: Dev proje sonrası tersine göç başladı

Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kuzey kapısı, ilk mega endüstri bölgesi ve Karadeniz’in ticaret merkezi olan Filyos Liman projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde resmen açıldı.

Filyos Limanı, liman geri sahası yatırımları ve doğalgaz yatırımları ile Karadeniz’in en büyük lojistik üssü olarak değerlendiriliyor. Filyos Liman projesini içinde bulunduran Sazköy, Filyos limanını kuş bakışı görüyor.

Filyos Limanı ile ilk çalışmanın 1198 yılında kamulaşma çalışması ile başladığını ifade eden Sazköy Muhtarı İsmail Yılmaz, “Aslında proje çok eski bir proje limanla alakalı ilk kamulaşma 1998 yılında yapıldı. O zamandan 2016 yılına kadar bir bekleyiş vardı. 2016 yılında ilk kazma vuruldu ve artık son aşamaya geldi. Köyümüze katkısı istihdam anlamında olmasını bekliyoruz. 1998 yılından 2016 yılına kadar çok göç verdik. Bu göçün geri dönmesini bekliyoruz. Bunun yanında yerlerimiz değerlendi ve bunun gibi belli başlı katkıları oldu. Köyümüze gelen giden çoğaldı ve köyümüzün adı çok duyulmuyordu böyle bir limanı bünyesinde barındıran köy olduk” dedi.

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Filyos Limanı

“RÜYAYDI GERÇEK OLDU”

Filyos Liman Projesi 2016 yılı ile birlikte çok hızlı yapımına başlandığını ifade eden Yılmaz,

“Adı üstünde 2. Abdülhamid’in rüyası herkes bu proje hayal gibi ben görmem torunlarım belki görür şeklinde diyaloglar oluyordu. 2016 yılından sonra burada çok hızlı bir çalışma oldu. 4 yıl gibi kısa bir zamanda liman bitirildi. Şu anda serbest bölge, endüstri bölgesi geri sahası ve Karadeniz’de doğalgaz rezervlerinin açıklanmasıyla gaz sahaları kuruluyor. Bu kadar yapılan projelerin ardından bu hayal olmaktan çıktı göz görüyor artık. Bu yaşanan şeyler bizler için çok sevindirici inşallah bundan sonra da bölgemize katkısı olur” dedi.

Filyos Limanı

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“BU BÜYÜK PROJE İLE GÖÇLER GERİ GELİYOR”

Sazköy’ün geçmişte çok göç verdiğini yapılan bu büyük proje ile göçün geri gelmeye başladığını ifade eden Yılmaz,

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“Vatandaşlarımızın bu yaşanan gelişmeleri sevinçle karşılıyor. Köyün tanıtılması ve gelişmesi anlamında çok iyi oldu. Burada biz çok göç verdik. Bu verdiğimiz göçler geri gelmeye başladı. Genç nüfusumuz köyden çıkmamaya başladı. İnsanlarda artık geleceklerini buradaki yatırımlara göre hazırlamaya başladı” dedi.

FOTOĞRAF 11 Sultan 2. Abdülhamid Han döneminde yük gemilerinin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için geliştirilen 150 yıllık proje gerçeğe dönüştü. 2014 yılında yatırım programına alınan bölgede 2016 yılında çalışmalara başlanıldı. Sanayicilerin fabrikalar kurarak 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Filyos’ta, limanın da tamamlanmasının ardından yıllık 750 milyon dolar ihracat hedefleniyor. Bölgenin alt ve üstyapı ile idaresinden sorumlu yönetici olarak atandığı Filyos Endüstri Bölgesi’nde hummalı çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni müjde <br> <br> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran 2021 günü Zonguldak’a gelerek 1.5 yılda yapımı tamamlanan Uzunmehmet Camii’nin ibadete açılış programına katılacak. Erdoğan, geçen günlerde Filyos Limanı’ndan demir alan ve açılan kuyularda sondaj faaliyetlerini sürdüren Kanuni Sondaj Gemisi ile bağlantı kuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklaması bekleniyor. Öte yandan Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri’ne lojistik üs olan Filyos Limanı’nda da çalışmalarda sona gelindi. 3 bin metre rıhtım boyu, 2 bin 450 metre mendirek ve 25 milyon ton kapasitesi bulunan Filyos Limanı, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için de büyük önem taşıyor. Doğalgaz arama ve tarama çalışmalarının adeta merkezi haline gelen Filyos Limanı, doğu-batı ve kuzey-güney aksında da Türkiye’nin dünyaya açılan üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da (TPAO) Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için bölgedeki rafineri kurma çalışmaları ise sürüyor. Limanın bir bölümü TPAO’ya ayrılırken, doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması konusundaki çalışmaların kapsamı da genişletiliyor. Öte yandan karaya çıkartılması planlanan doğalgaz, bölgedeki çalışmalarının sürdüğü rafineriye ulaştırılacak. Gazın; buradan da dağıtılması bekleniyor. Filyos Liman altyapısı yüzde 99.5’e ulaştı <br> <br> Geçen Şubat ayında Filyos Limanı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Liman altyapısının yüzde 99.5’e ulaştığını açıkladı. Karaismailoğlu, Proje genelinde altyapı gerçekleşme oranı yüzde 99.5’e ulaşan limanımız, 14 metre derinliğindeki rıhtım ile 70 bin detveyt tonluk Genel Kargo gemileri ile 8 bin TEU’luk Konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtım ile 180 bin detveyt tonluk Kuru Yük gemileri ile 14 bin TEU’luk Konteyner gemilerine hizmet verecektir. Aynı anda, farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir ifadelerine yer verdi. Kanuni Türkali’de, Fatih Amasra’da sondajını sürdürüyor <br> <br> Karadeniz’de gerçekleştirilecek hidrokarbon rezervlerini sondajla çıkartmak için Kasım ayında Filyos Limanı’na ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi geçen 4 Mayıs günü Sakarya Gaz Sahası’na hareket etti. Türkiye’nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan ’Kanuni’ sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için Sakarya Gaz Sahası’nda ilk etapta 10 adet kuyunun sondajının tamamlanması bekleniyor. Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’ndaki 10 kuyunun tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile birlikte ikmal edilecek. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyuları kuyu testleri için hazırlandı Fatih Sondaj Gemisi’nin sondajını tamamladığı Sakarya Gaz Sahası’nda açılmış olan ve açılacak olan 10 kuyunun kuyu tamamlama ve test işlemleri Kanuni Sondaj Gemisi ile beraber ikmal edilecek. Geçen 6 Nisan günü Filyos Limanı’ndan demir alan Fatih Sondaj Gemisi de Kuzey Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni arama kuyusuna giderek Amasra-1 kuyusunda yeni keşifler için başladığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor. 150 yıllık proje gerçek oluyor: Filyos Limanı doğalgaz ve ticarette yeni üs olacak Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma özelliği taşıyan Filyos Limanı'nda sona gelindi. Lojistik üs olan Filyos Limanı, Kanuni ve Fatih Sondaj Gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Haziran günü Zonguldak ziyaretinde petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili yeni bir müjde açıklayacak.

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