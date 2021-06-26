Güneydoğu’dan 4.5 milyar dolar ihracat

Terörden arındırılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Teknik tekstilde bir numara olan bölgede pandemiyle birlikte, gıda, kimya, halı ve ambalaj sektörlerinde gözle görülür biçimde sıçrama yaşandı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin yükselişini Yeni Şafak’a değerlendirdi.

5 YIL İÇİNDE YATIRIM YÜZDE 50 DAHA ARTAR

Geçmiş dönemde terörden kaynaklı yatırımların gelmediğini ama temizlendiğinden bu yana artışlar yaşandığına dikkat çeken GAİB Başkanı Kileci, “Bölgemizin terörden arındırılması ile birlikte yatırımlar en az yüzde 300 oranında arttı. Bu oran pandemi sona erdiğinde başlayacak normalleşme dönemi ve Birlik olarak bizim bölgedeki çalışmalarımızla birlikte daha da artacak. Hedefimiz, Gaziantep’te 4-5 yıl içerisinde yatırımı yüzde 15 ila yüzde 25 oranında, diğer illerde ise yüzde 30 ila yüzde 50 oranında artırmak. İhracatta ise bu yatırımlara paralel olarak her yıl istikrarlı bir artış öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.

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Ahmet Fikret Kileci

İŞ GÜCÜ KAYNAĞI FAZLA

Bölgede ağır sanayi yatırımının fazla olmadığının altını çizen GAİB Başkanı, “Daha çok makine ihracatçılarının yatırımları var. Ağır sanayi yatırımlarını destekleyici nitelikte farklı farklı yatırımlar da var diyebiliriz. Ama en nihayetinde bu alandaki yatırımlar devlet eliyle olmalı. Ağır sanayide devletin yatırım, destek ve teşviki olursa bizler de canı gönülden destekleriz. Son yıllarda Gaziantep başta olmak üzere bölgemizin tüm illerinde çok ciddi yatırımlar söz konusu. Bölgemizde özellikle yerli yatırımcılar çoğunlukta ancak münferiden yabancı yatırımcılar da bulunuyor. Yatırımların bu denli artmasının temelinde elbette bölgenin üretim potansiyeline duyulan güven yatıyor. Gerek ürün çeşitliliği gerekse büyük iş gücü kaynağıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi ulusal ve uluslararası her yatırımcı için oldukça cazip” diye konuştu.

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TEKNİK TEKSTİLDE YÜZDE 95’LE BİR NUMARA

Pandemi sürecinde lüks tüketimin sınırlandığını, daha çok temel ihtiyaçların ön planda olduğunu aktaran Ahmet Fikret Kileci sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye genelinde teknik tekstil ihracatı Ocak-Mayıs 2021 dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1 milyar dolar seviyesine geldi. Bu dönemde en fazla teknik tekstil ürünü ihraç ettiğimiz ülkeler ise 94 milyon dolarla Almanya, 81 milyon dolarla İtalya ve 78 milyon dolarla ABD oldu. Burada vurgulamak istediğim husus, teknik tekstil ürünlerimizin büyük bir kısmının AB ülkeleri ve Kuzey Amerika’ya gidiyor olması. Yani ürünlerimizde belli bir kalite standardını yakalamış durumdayız ve bu sayede dünyanın önemli pazarlarındaki etkinliğimizi her geçen güç artırıyoruz. Bölgemizin öncü ili Gaziantep ise teknik tekstil sektöründe kullanılan dokunmamış kumaşın yüzde 95’ini üretiyor.”

KAHRAMANMARAŞ VE MARDİN PARLIYOR

Gaziantep’in bölgenin yıldızı olduğunu aktaran Başkan Kileci, “İlk 5 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artan 4,5 milyar dolarlık rekor ihracatın 3,9 milyar dolarlık kısmını yapan Gaziantep, Türkiye’nin en çok ihracata imza atan beşinci şehri konumunda. Bununla birlikte GAİB iştigal sahasında yer alan tüm illerimiz, bu dönemde ihracat performanslarıyla geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki rakamları geride bırakmayı başardı. Özellikle 523 milyon dolarlık ihracatıyla Kahramanmaraş, 337 milyon dolarlık ihracatıyla Mardin ve 143 milyon dolarlık ihracatıyla Malatya, söz konusu dönemde yakalamış oldukları ihracat rakamlarıyla dikkat çeken illerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı. Kileci, ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu ve bunu yukarı taşıyacaklarını belirterek, bu yıl bölge için 12 milyar dolar ihracat hedefi belirlediklerini, Gaziantep içinse 10 milyar hedef koyduklarını vurguladı.

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