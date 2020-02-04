Ekonomi Bulut bilişimde dev etkinlik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bulut bilişimde dev etkinlik

İstanbul, 15 ülkeden 2 bin katılımcının bir araya geleceği önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. Ülkemizde bulut bilişim üretimi yapan firmaların ihracat yeteneklerini geliştirmek istediklerini belirten CloudTalk Global’in kurucusu Burkay Yapağcıoğlu, “Bu tecrübeler onların global pazardaki rekabet güçlerini artıracak” dedi.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bilişim sektörü, ekonomik katkıları yanında toplumların iş yapış şekillerini, yatırımlarını, mesleklerini kısacası her şeyi değiştiriyor. Bu alana yatırım yapanlar şimdi olduğu gibi gelecekte de kazanacak. Hal böyle olunca, her düzeydeki ülke şimdiden kendini bulut bilişim, yazılım başta olmak üzere yeni teknolojilere hazırlıyor.

Burkay Yapağcıoğlu

TEKNOLOJİ FİRMALARI BİR ARAYA GELİYOR

Avrasya’nın en büyük Cloud Teknolojileri organizasyonu ‘CloudTalk Global-2020 bu yıl üçüncü kez 21 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek. 15 farklı ülkeden 2 bine yakın katılımcının yer alacağı etkinlik, bilgi teknolojileri alanındaki firmalarla, çalışanları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

YENİ İŞBİRLİKLERİ İMKANI

Avrasya bölgesinin en büyük etkinliği olan ‘CloudTalk Global’in Kurucusu Burkay Yapağcıoğlu İstanbul Kongre Merkezi’nde yakın gelecek trendlerinin ve birçok sektördeki son gelişmelerin değerlendirileceğini söyledi. Yapağcıoğlu, aslında Türkiye’deki bilgi teknolojileri ile ilgili firmaları yurt dışındaki muhataplarıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bu sayede iş anlaşmaları ve iş birlikleri gibi birçok potansiyel değerlendirilmiş olacak.

GLOBAL REKABET İÇİN

Yapağcıoğlu, “Cloud servis sağlayıcılar, veri merkezi şirketleri, donanım tedarikçileri gibi firmalar ile Türkiye ve dünyadaki IT profesyonelleri bir araya getiriyoruz. Biz Türkiye’deki bulut bilişim üretimi yapan firmaların ihracat yeteneklerini geliştirmek istiyoruz. Bugün yerli firmalarımızın en önemli sorunu üretimlerini global pazarlara açamaması. İhracat hacmini geliştirmenin yolu, rekabette yer almak ve teknoloji ihracatına odaklanmak” diyor.

BÖLGE ÜLKELERİ İÇİN FIRSAT

Burkay Yapağcıoğlu süreci şöyle özetliyor: “Bulut bilişim sektörü adıyla ilk kez gerçekleştireceğimiz etkinlik Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi pek çok bölge ülkesi için de büyük bir fırsat. Özellikle konferans konuşmalarımızda ABD ve Batı Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu bulut bilişimde bölgenin ihtiyaçlarını anlayan, maliyet avantajıyla global rakipleri arasındaki farkları hızla kapatan Türkiye’nin, blgesi için çözüm ortağı ve alternatif pazar olma potansiyeli var.”

Sektörde hızlı büyüme

Fotoğraf: Arşiv
  • Türkiye’de bilişim sektörünün her geçen yıl ciddi bir büyüme kaydettiğini açıklayan Burkay Yapağcıoğlu; ‘2014 yılında 22,1 Milyar TL olan bilgi teknolojileri sektörünün mali büyüklüğü, 2018 yılında 44,7 milyar TL’ye yükseldi. Son 5 yılda %100’ün üzerinde büyümeye işaret eden bu rakamı oluşturan bileşenlere baktığımızda; donanım harcamaları 17,1 Milyar TL, yazılım harcamaları 18,3 Milyar TL ve hizmet harcamaları 9,4 Milyar TL olarak öne çıkıyor. 2017 - 2018 dönemini kıyasladığımızda ise ülkemizdeki Teknokent sayısı yüzde 17.4’lük büyüme ile 81’e, çalışan sayısı ise yüzde 13.9 büyüme ile 51 bin 574’e yükseldi. Ülkemizin bilgi teknolojileri ihracatına baktığımızda ise 2018 yılında 352 milyon TL Donanım, 3 milyar 719 milyon TL Yazılım ve 316 milyon TL hizmet ihracatı gerçekleştirdiğimiz ve bölgelere göre dağılımında ise Asya Pasifik ülkelerinin yüzde 4, AB dışı Avrupa ülkelerine ise yüzde 5’te kaldığı görünüyor’ dedi.

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