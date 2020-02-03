Teknoloji Blockchain ve e-imza dijital kimlik için bir arada
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Blockchain dünyasına yasal tabanlı dijital kimlik: Blockchain ve e-imza dijital kimlik için bir arada

Blockchain ve e-imza dijital kimlik için bir arada

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olarak yetkilendirilen E-GÜVEN, Avrupa Birliği merkezli yeni yatırımı Plum.'ı hizmete sunuyor. Plum., kişilerin kimliklerini dijital ortamda ispat etmelerini e-imza ve Blockchain altyapısı ile sağlayacak.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Plum., dijital dünyada birey ve kurumlar arasında yasal bir bağ kuracak.
Plum., dijital dünyada birey ve kurumlar arasında yasal bir bağ kuracak.

Elektronik ortamda işlemlerin güvenli biçimde yapılabilmesi için gönderici ve alıcı kimliğinin doğrulanması şart. Pazarda ise bu ihtiyacı karşılayacak bir çözüm bulunmuyor. İhtiyaç odaklı çözümleriyle bilinen E-GÜVEN, yeni yatırımı Plum. ile Blockchain ve e-imzayı bir arada kullanarak dijital dünyada kimliğin yasal tabanlı ve kesin olarak teyit edilebileceği bir teknolojiyi hayata geçirdi. Plum., dijital dünyada birey ve kurumlar arasında yasal bir bağ kuracak. Plum., otoriteden bağımsız ve bloklarda kaydedilmiş şifreli kimliklerle hareket edilebilen Blockchain dünyasına da kimlik doğrulama alanında yenilikçi bir çözüm sunuyor.

Çok yakında AB ülkelerinde de kullanılabilecek

Plum., kişilerin e-imzalarını, dijital dünyada yasal tabanlı kimlik yaratabilmeleri için akıllı sözleşmeler ile entegre ediyor. Bu dijital kimliklerle kullanıcı kendi isteğiyle istediği kimlik bilgilerini, istediği zaman ve istediği platformda kullanabiliyor. Çözüm aynı zamanda Blockchain katmanını da kullanıyor. Plum., sadece Türkiye’de değil, yakında Avrupa Birliği Elektronik İmza Regülasyonuna (eIDAS) uyumlu olarak AB ülkelerinde de kullanılabilecek. Avrupa merkezli kurulan Plum. Technologies B.V., tüm Avrupa’da da kişilerin kimliklerini dijital ortamda ispat etmelerini sağlayacak.

KYC süreçleri kolaylaşıyor

Çözüm sayesinde dijital kişilerin gerçek kimlikleri ile hareket edip etmediği anlaşılabilecek. Gelen kimlik bilgileri doğru olsa bile bunları gerçek kimlik sahibinin gönderip göndermediği teyit edilebilecek. Çözüm, şirketlere; müşterilerini tanıma kolaylığı, özellikle finans kuruluşlarına KYC (Know Your Customer) süreçlerini dijitalleştirme, müşteri finansal güvenliğini sağlama, operasyonel riskleri en aza indirme, müşteri deneyimini iyileştirme, veri elde etme maliyetlerini azaltma, iş gücü, süreç verimliliği ve yasal olarak tanınan veri ile çalışma kolaylığı sağlayacak.

Hem vatandaşa hem devlete fayda

2005’te ilk e-imzayı, 2007’de ilk mobil imzayı ürettiklerini belirten E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, konu hakkında şu bilgileri verdi: “İnternetten sonra ikinci büyük devrim olarak görülen Blockchain teknolojisini 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tarif edilen e-imzayı birlikte kullanarak yeni bir şirket yatırımı gerçekleştirdik. Hollanda’da faaliyetlerine başlayan Plum., şu anda Türkiye’de, çok yakında ise AB ülkelerinde kullanılabilecek. Çıkış noktamız, dijital kanallarda kişilere ürün ve hizmet sunan kurumların kendilerinde kayıtları bulunan bireylerin gerçekten o kişi olup olmadığını tespit edememesi. Bunun en önemli sebebi, dijital olarak yanıltıcı bilgilerle yeni kimlikler oluşturmanın çok kolay olması. Mevcut uygulamalar dijital kimlik oluşturmak için kişilerin beyanını esas alırken Plum., önceden doğrulanmış bilgilerle üretilen e-imza bileşenlerini kullanıyor. Plum., bireylere ve kurumlara hitap etmenin yanı sıra, devletler için de kritik faydalar sunuyor.”

Bireyler kimlik bilgisi doğrulama prosedürleriyle uğraşmayacak

Plum. bireysel kullanımda da önemli faydalar sunuyor. Çözümle birlikte farklı platformlarda üyelik oluşturma, şifre belirleme, şifre güvenliği sağlama, hesap bilgisi tutma, bilgilerin güncelliğini koruma gibi birçok zorunluluklar ortadan kalkacak. Farklı kimlik doğrulama metotlarına gerek kalmayacak. Kişisel bilgilerin sadece bir defa beyan edilmesi sayesinde, kimlik bilgilerine her yerden erişim ağlanabilecek. İstenen kurumlarla güvenli ve kolay şekilde bilgi paylaşımı yapılabilecek.

Türkiye ve AB ülkelerinde geçerli yasal dijital kimlik

PLUM, e-imza altyapısı ile kişilerin dijital dünyadaki kimliklerini akıllı sözleşmeler ile entegre ediyor. Yasal olarak geçerli bu dijital kimliklerle kullanıcı kendi isteğiyle istediği kimlik bilgilerini, istediği zaman, istediği platformda kullanabiliyor. Çözüm aynı zamanda Blockchain katmanını da kullanıyor. PLUM, sadece Türkiye’de değil, Avrupa Birliği Elektronik İmza Regülasyonuna (eIDAS) uyumlu olduğu için AB ülkelerinde de kullanılabilecek.

Dijital dünyada kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık önlenebilecek

Çözümün diğer bir avantajı ise kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemesi. İşletmeler çoğu hizmete erişim için bir ön şart ve regülasyon açısından bir gereklilik olan “Know Your Customer- KYC (Müşterini Tanı)” ilkesiyle müşteri kimliğini doğrulayabiliyor. Özellikle bankalar ve finans kurumları için kritik öneme sahip bu prensip, kimlik hırsızlığını ve dolandırıcılığı gibi faaliyetleri önlemek için kullanılıyor. PLUM, e-imza ve Blockchain katmanları ile kişilerin ve kurumların kimliklerini dijital ortamda ispat etmelerini sağlayacak. Böylece işletmeler dijital kimlik bilgilerinin gerçek olduğundan emin olabilecek. Ayrıca veri elde etme maliyetleri azalırken operasyonel risklerini de en aza indirecekler.

Şirketler “gerçek” müşterilerinin kim olduğunu anlayabilecek

Çözüm sayesinde dijital kişilerin gerçek kimlikleri ile hareket edip etmediği anlaşılabilecek. Gelen kimlik bilgileri doğru olsa bile bunları gerçek kimlik sahibinin gönderip göndermediği teyit edilebilecek. Çözüm, şirketlere; müşterilerini tanıma kolaylığı, müşteri finansal güvenliğini sağlama, operasyonel riskleri en aza indirme, müşteri deneyimini iyileştirme, veri elde etme maliyetlerini azaltma, iş gücü, süreç verimliliği ve yasal olarak tanınan veri ile çalışma kolaylığı sağlayacak.

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