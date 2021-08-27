Ekonomi CEOlardan güçlü büyüme beklentisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

CEO'lardan güçlü büyüme beklentisi

Üst yöneticiler gelecek yıl güçlü büyüme bekliyor. Deloitte’un araştırmasına göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 77’si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin “güçlü” ya da “çok güçlü” büyümesini öngörüyor. Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, “Küresel iş liderleri büyüme hedeflerine yürürken teknolojik yatırım, dijital dönüşüm ve yetenek yönetimine daha çok odaklanıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CEOlardan güçlü büyüme beklentisi
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Salgın ve neden olduğu küresel ekonomik kriz sonucu dünya ekonomisi 2020’yi yüzde 3,3 küçülme ile kapattı. 2021 başındaki endişeler yerini artık umuda bırakıyor. Deloitte’un Fortune listelerindeki şirketlerin üst yöneticileriyle (CEO) yaptığı araştırmaya göre, iş liderlerinin yüzde 77’si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin “güçlü” ya da “çok güçlü” büyüyeceğini öngörüyor. Araştırmada, özellikle endüstriyel ürün üreticisi şirket CEO’larının tamamının büyüme yönünde görüş bildirmesi dikkati çekiyor.

ENDÜSTRİYELLERİN TAMAMI BÜYÜR

Güçlü büyüme beklentisinde endüstriyel ürünler sektörünü, teknoloji (yüzde 90), profesyonel hizmetler (yüzde 83) ve sağlık (yüzde 78) şirketleri takip ediyor. CEO’lar büyüme beklentilerini dile getirse de salgının ticari etkileri konusunda fikir ayrılığı bulunuyor. CEO’ların yüzde 53’ü salgının ekonomiye yansımalarının 2021 sonunda düzeleceğini belirtirken, yüzde 47’si bunun daha uzun süre devam edeceğini öngörüyor.

CEO’ların ajandasındaki dönüşüm veya büyük ölçekli girişimler listesinde sıralamalar değişse de başlıklar değişmiyor. Ocak 2021’deki araştırmada yüzde 85 ile ilk sırada yer alan dijital dönüşüm, yaz araştırmasında da yüzde 74 ile yine ilk sırada bulunuyor. İkinci sırada yüzde 71 ile iş gücü ve yetenek dönüşümü geliyor. CEO’ların yüzde 46’sı ise sürdürülebilirlik odaklı strateji dönüşümünü çalıştıklarını belirtiyor.

ŞİRKETLER NERELERE YATIRIM YAPACAK?

Araştırma, üst yöneticilerin gelecek bir yılda harcama planlarının da değiştiğini gösteriyor. CEO’ların yarısından fazlası gayrimenkul harcamalarında kayda değer düşüş beklerken, yüzde 43’ü de küresel ve yerel çapta alınan önlemler nedeniyle seyahatlerin azalacağını belirtiyor. Gayrimenkul ve seyahat masraflarının azalmasına karşılık şirketler, bir süredir erteledikleri yatırımları ise ajandalarında öne çekiyor. Harcama kalemleri konusunda üst yöneticilerin yüzde 82’si teknoloji modernizasyonuna öncelik vereceklerini ifade ederken, yüzde 67’si yapay zekaya ve yüzde 58’i de sürdürülebilirlik çözümlerine yatırım yapacaklarını vurguluyor.

Başak Vardar
Başak Vardar

KAYIP ZAMANI TELAFİ EDECEKLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Türkiye CEO’su Başak Vardar, küresel ekonomiyi yönlendiren büyük şirketlerin salgın sonrası döneme ilişkin önceliklerini ve stratejilerini yeniden gözden geçirdiklerini belirtti. Salgının başlangıcından itibaren temkinli adımlar atan CEO’ların artık harekete geçerek kayıp zamanı telafi edecekleri sinyali verdiğini vurgulayan Vardar, küresel iş liderlerinin büyüme hedeflerine yürürken teknolojik yatırım, dijital dönüşüm ve yetenek yönetimine daha çok odaklandığını vurguladı.

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