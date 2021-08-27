Ekonomi Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner

AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart: Türkiye İngiltere için önemli bir ticari partner
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Avrupa Birliği’yle (AB) yaklaşık 50 yıldır sürdürdüğü birlikteliği 31 Ocak 2020’de tamamen sona erdiren İngiltere ticaret anlaşmalarını radarına aldı. Birleşik Krallık’ta, Haziran 2016’da yapılan AB referandumunda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Brexit sonrası İngiltere, yıllık 27 milyar dolarlık ticaret yaptığı Türkiye ile geçen yıl imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) kapsamını şimdi genişletmek için kolları sıvadı. Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart, AB ile anlaşmanın ardından Türkiye ile STA yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade ederek, 2019’a kadar son 10 yılda ticaret hacminin yüzde 70 büyüdüğünü ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar sterline ulaştığını söyledi.

DAHA FAZLASINI YAPABİLİRİZ

STA’nın, devam eden ikili ticareti teminat altına almak adına önemli olduğunu belirten Stuart, “Hem Türk hükümeti hem de biz ticari iş birliğini güçlendirmek için yeni alanlar geliştirmenin çok büyük potansiyeli olduğuna inanıyoruz. İşte bu yüzden gelecek yıl daha kapsamlı bir STA’yı müzakere edeceğiz. Çünkü Birleşik Krallık ve Türkiye’nin ortaklık içinde daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz” dedi. İkili ticaret hacminin gelecek yıllarda nerelere ulaşacağını tahmin etmenin zor olduğunu vurgulayan Stuart, “Türkiye’de ileri mühendislik alanında çok iyi işlerin yapıldığını görüyorum. TOGG’u ziyaret ettim, oradaki ekip ile tanıştım. Dünya lideri olabilecek bir şekilde hibrit teknoloji kullanan bir roket şirketi ve uzay ajansı Delta V’nin başkanı ile tanıştım. Geleceğin teknolojisinin o kadar çok alanı var ki bence bu alanlarda Birleşik Krallık’ın yüksek teknoloji kapasitesi ile Türk girişimciliği ve becerisinin birleşimi çok daha fazlasını yapabileceğimiz anlamına geliyor” dedi.

ARAÇ ŞARJ İSTASYONUNDA DENEYİM

İklim değişikliğine de değinen Graham Stuart, “Elektrikli araç şarj istasyonu kurma deneyimimiz, İstanbul ve ötesinde iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olacak. Bu, Türkiye’de elektrikli araç üreten TOGG gibi firmalara pazar yaratmak açısından da önemli. Ortak paydaya sahip olduğumuz pek çok alan, yakın güvenlik ve savunma ortaklığımız ve bunların yanı sıra NATO müttefikliğimiz de var” ifadelerini kullandı.

Graham Stuart
Graham Stuart

ORTAKLIKLAR TEŞVİK EDİLMELİ

Türkiye’nin önemli bir güç olduğunu belirten Stuart, “Türk halkının azmi görülmeye değer. Çok cazip bir pazar. İşte bu yüzden yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu görüyoruz, gelecekte daha fazlasını yapmaları için onları teşvik edeceğim” dedi. Stuart, Türkiye tarafında insansız hava araçları ve otonom sistemlerde büyük bir uzmanlık olduğunu, bu nedenle ortaklıkların sadece hükümet düzeyinde değil, işletmeler arasında da teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

DÜNYANIN BEŞİNCİ İTHALATÇISI

Türkiye’nin ihracatında İngiltere, 11 milyar dolarla Almanya’dan sonra 2’nci, ithalatında 6 milyar dolarla 6’ncı sırada yer alıyor. İngiltere’nin ihracıtında ABD 57,7 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Türkiye 6,4 milyar dolarla 14’üncü sırada geliyor. Birleşik Krallık’ın ithalatında ise Çin 75,4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Türkiye 11,4 milyar dolarla 16’ncı sırada. İngiltere, 400 milyar dolarla dünyanın en büyük 12’nci ihracatçı, 631 milyar dolarla da en büyük 5’inci ithalatçısı konumunda.

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AB’den ayrılan İngiltere, yaklaşık 17 milyar dolar ticaret yaptığı Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının kapsamını genişletiyor. İngiliz İhracat Bakanı Graham Stuart, çok cazip pazar gördükleri Türkiye ile 2022’de kapsamlı müzakereler yapacaklarını söyledi. Stuart, “Türkiye’de yatırım yapan çok sayıda büyük İngiliz oyuncu var. Daha fazlası için onları teşvik edeceğim” dedi.

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