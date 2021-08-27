Ekonomi Sanayimiz yeni nesil kredilerle desteklenmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayimiz yeni nesil kredilerle desteklenmeli

Türk sanayisinin güçlü ve sürdürülebilir ihracat için finansman desteğine ihtiyacı olduğunu söyleyen İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bu bağlamda Türk Eximbank, ihracat ve yeşil ekonomi için yeni nesil finansman kaynaklarını artırarak desteklerini çeşitlendirmeli” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayimiz yeni nesil kredilerle desteklenmeli
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Çevrimiçi toplantıya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney konuk olarak katıldı. Açılışta konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Kovid-19 nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşümle, Türkiye’nin dünya ihracatındaki payını artırma fırsatı yakaladığını vurguladı. Bahçıvan, şunları kaydetti: “Önümüzdeki süreçte, üretimin kesintisiz sürmesi gerektiği bir gerçek. Ancak bu süreçte sanayimizin güçlü ve sürdürülebilir ihracat konusunda desteğe ihtiyacı var. Bunun başında da finansman geliyor. Bu bağlamda Türk Eximbank, ihracat ve yeşil ekonomi için, özellikle yeni nesil finansman kaynaklarını arttırarak desteklerini çeşitlendirmeli.”

REKABET ÖNEMLİ

Banka kredileri kanalıyla finansmana daha uygun maliyetlerle ve daha kolay erişebilmenin her sanayicinin temennisi olduğunu söyleyen Bahçıvan, “Üretici ve ihracatçılarımızın alternatif finansman enstrümanlarıyla buluşması hayati bir önem taşıyor" diye konuştu.

Erdal Bahçıvan
Erdal Bahçıvan

KOBİLERE ÖNEM VERİYORUZ

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de amaçlarının karlılığı artırma değil ihracatçıyı desteklemek olduğunu, maliyetlerinin de piyasaya göre cazip olduğunu vurguladı. KOBİ’lere verdikleri destekleri çok önemsediklerini belirten Güney, şunları aktardı: “2021 yılının ilk yarısında, ilk defa banka kredisinden yararlanan firmaların yüzde 92’sini KOBİ’ler oluşturuyor. KOBİ desteklerinin artmasıyla 300 milyar dolar ihracata ulaşabiliriz. Türk Eximbank olarak alacak sigortasına da çok önem veriyoruz. Sigortada yüzde 42 büyüme kaydettik. Hedefimiz yıl sonunda 22 milyar sigorta hacmine ulaşmak. Bu da geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 büyüme anlamına geliyor.”

Ali Güney
Ali Güney

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