Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki İzmir'de konuştu: Ne olur gelin kentsel dönüşüm yapalım

"25 senedir bu arkadaşlar burada iktidardalar. Ya bir ucundan tutmuş olsalardı emin olun şimdi en az İzmir'in yarısını değiştirmiştik. Ben Ankara'da çırpınıyorum. Buradaki arkadaşlar gayret bile etmiyorlar. Hiç uğraşmıyorlar bile. Bu işlerin formülü var mı? Var. Devlet kocaman bir bütçe ayırıyor bu iş için. Kanunlar çıkarılıyor, bir sürü insan buna gayret ediyor. Ne olur bir ucundan tutun. Bunu yapan arkadaşlarımız da çok. İstanbul'a gidin kentsel dönüşüm yapan yerlere bakın hep AK Partililer. Yapmayan yerlere, en eski yerlere bakın bir de onlar. Ne yazık ki yapmıyorlar."