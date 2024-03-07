Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki İzmir'de konuştu: Ne olur gelin kentsel dönüşüm yapalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziemir ilçesindeki Şehit Piyade Er Mehmet Şanlı Parkı'nda vatandaşlara hitabında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu, şehirleri, mahalleleri, sokakları depreme dirençli hale getirmek için çırpındıklarını belirtti.
Birçok yerde konut stokunun çok eski olduğunu ve depreme dayanıksız olduğunu ifade eden Özhaseki, bunların bir an önce yenilenmesi gerektiğini dile getirdi.
Özhaseki, İzmir'de gördüğü en büyük eksikliklerden birinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Ne olur gelin kentsel dönüşüm yapalım"
Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bakın biz hazırız. Para da vereceğiz, arazi de vereceğiz. Kiracıların kira parasını da vereceğiz. Hiç sıkıntı yok. Birisi vatandaş, sizler hazırsınız ama arada belediye olması lazım. Belediye gelecek en çöküntü alan yeri hesaplayacak. Diyecek ki 'şuradan başlatalım' sonra bizimle vatandaşın arasında aracı olacak. Biz her türlü imkanımızı seferber edeceğiz ve orada kentsel dönüşüm başlayacak. Yapmamız gereken bu. Fakat İzmir'de ne yazık ki daha şu ana kadar bakın daha önce senelerce bakanlık yaptım. Şimdi de 8 aydır bakanım. Bir tek Allah'ın kulu aramadı bizi. Ya biz düşman değiliz kardeşim. Ne olur gelin kentsel dönüşüm yapalım. İzmir'imiz riskli şu anda. Bizdeki kayıtlara göre hareketli olan tam 21 fay hattı var. Ne zaman, nereleri yıkıp götürecek? Bilmiyoruz ki ama her birisi her an hareketlenebilir. Fakat arkadaşlarımız ne yazık ki kentsel dönüşüm tarafında zerre miktar dahi adım atmıyorlar."
Özhaseki, Kayseri'de belediye başkanlığı döneminde 50'den fazla gecekondu mahallesini dönüştürüp, vatandaşları ev sahibi yaptığını anımsatarak, "Bakın açık senet. Türkiye'nin herhangi bir yerinde A partili, B partili, C partili kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa, Türkiye'deki deprem riskinden dolayı konutlarınızı dirençli hale getirmek istiyorsa, yeminle söylüyorum kapı sonuna kadar açık. Elimde ne imkan varsa hepsi için kullanacağım söz veriyorum." diye konuştu.