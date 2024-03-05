Bakan Özhaseki BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adana'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Bizim ittifakımız belli, Cumhur İttifakı. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarafta Devlet Bey. Kendi aralarında ellerinden ne geliyorsa, bu ülke için neler yapılabilirse, bunu hiç tartışmadan doğru olan neyse ona karar veriyorlar." dedi.