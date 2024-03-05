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Ekonomi

Bakan Özhaseki BM İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Babayev ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı olan Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

20:59 - 5/03/2024 Salı
AA
Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı olan Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a daha önceden olduğu gibi COP29 sürecinde de tam destek vereceklerini ifade eden Özhaseki, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'e başarılar diledi.

Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, dünya markası haline gelen "Sıfır Atık" çalışmalarının COP29'da yer almasının yanı sıra Türkçe'nin 7'nci dil olarak kullanılması, kültürel etkinlikler, halk dansları, el sanatları, tarih ve gastronomi örneklerinin sergilenmesi, Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stantın açılması konuları da ele alındı.


#Mehmet Özhaseki
#BM
#Azerbaycan
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