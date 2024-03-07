Bakan Özhaseki: Evini yenilemek isteyenlere aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi verilecek

"Önümüzdeki günlerde ben İstanbul için büyük bir heyecanla dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. İzmir'imiz için de içinde 5 ilin bulunduğu ancak pilot il olarak İzmir'in seçildiği Dünya Bankası kredisini de bugün burada açıklıyoruz. İlk etapta 330 milyon avroluk bir kredi bu. İnşallah önümüzdeki günlerde bu artacaktır. Biraz önce de kısaca sohbet ettik zaten temsilci olan arkadaşımızla, seçimden sonra yeniden oturup bu rakamları güncelleyerek çok daha yukarılara doğru çekeceğiz. Müthiş bir imkan, o da şu evini yenilemek isteyen herkese aylık 0,69 faizle 180 aya kadar vadeli kredi temin ediyoruz."