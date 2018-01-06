Çeyrek altında büyük düşüş

Gram altının satışı 159 liradan, 158,50 liraya düştü.

Cumhuriyet altınının alışı 1,062 liradan 1,052 liraya düşerken; satış fiyatı da 1,072 liradan 1,068,21 lira oldu.

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alışı 268 liradan, 263,35 liradan yapılıyor. Yarım altın dün 526,71 liradan satılırken, bugün 519,86 liradan satılıyor.

6 OCAK ALTIN FİYATLARI:

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 158,46 158,50 Cumhuriyet 1,052,31 1.068,21 22 Ayar Bilezik 144,70 145,70 Lira Ziynet 1.048,51 1.074,72 Yarım Ziynet 507,12 519,86 Çeyrek Ziynet 253,56 259,90

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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