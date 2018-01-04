İşte 2018'in emekli maaşları

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.69 çıkarken, memurların ve memur emeklilerinin de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zam oranı yüzde 1.69'luk enflasyon farkıyla büyüdü. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69'a yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi) belirleyecekti. Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alması için 2017'nin ikinci yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. TÜİK verilerine göre, 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5.69 olarak gerçekleşti. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını yüzde 5.69 olarak gösterirken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 1.69 enflasyon farkı çıkardı. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı da yüzde 5.69 olarak gerçekleşti.

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2018'DE EN DÜŞÜK SSK EMEKLİSİ MAAŞI

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; en düşük maaşlar memur emeklilerinde bin 871 liradan bin 978 liraya, SSK emeklilerinde bin 485 liradan bin 570 liraya, esnaf Bağ-Kur emeklilerinde bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. 2000'den önce emekli olan SSK'lıların taban aylıkları ek ödeme dahil 935 lira 60 kuruşa çıktı, en düşük maaş Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 988 lira 91 kuruş oldu.

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