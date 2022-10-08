Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi: İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Birden fazla sektörde son teknoloji ekipmanlarla, çevreci üretime katkı sunacak, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak projelerle yerli ve milli üretime destek olacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi ile ilgili Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" açıklamasında bulundu.

OYNAT 01:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuva-yı Milliye Meydanı'nda düzenlenen 'Balıkesir OSB, Çamlık Millet Bahçesi, Ardıçtepe Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.



İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100'ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye'nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.



Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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İLERİ ARITMA TESİSİ İLE SON TEKNOLOJİ ÜRETİM

90 Milyon TL tutarında yatırım ile kurulan İleri Arıtma Tesisi ile Varaka çevreci üretimde son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Sahip olduğu Kojenerasyon tesisinde ülke kaynaklarından sağlanan yakıtlar yakılarak tesisin ihtiyacı olan buhar üretilirken, aynı zamanda buhar türbiniyle tesisin elektrik ihtiyacı da üretilmekte, enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanarak çevreciliğini ön plana çıkarmaktadır.

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Prosesten çıkan atık suları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinden oluşan ve 7000 m3/gün kapasiteye sahip arıtma tesisinde arıtılarak deşarj kriterlerinin altında bir atık su oluşturularak deşarj ediliyor. Aynı zamanda arıtılan suyun büyük bir kısmı kendi prosesinde kullanarak su tüketimini minimize ediliyor. Deşarj edilen suyun tamamını geri kazanmayı hedefleyen Varaka Sıfır Atık hedefiyle üretimine devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALBAYRAK BALIKESİR ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ’Nİ AÇTI

İmalatta kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan ve Türkiye’nin kağıt üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak üzere kurulmuş Varaka gibi sektöründe örnek projelere ev sahipliği yapacak Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BURADA TASARRUF VAR

Albayrak Grubu'na ait Varaka Kağıt Fabrikası'nın açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım. Burada tasarruf var" ifadelerini kullandı.

İsrafı ortadan kaldıran bir yatırım.





Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve Varaka çalışanları katıldı.





ALBAYRAK BALIKESİR ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ ÖRNEK PROJELERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Varaka gibi yüzde 100 geri dönüşümlü kağıt üretiminde gurur duyulacak projelere ev sahipliği yapan Albayrak Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi’nde yıllık üretimi 500 bin çift olan Vogel Ayakkabı da çalışmalarına devam ediyor. İhracata katkı sunma adına birçok sektörde önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Bölge’de ileriki dönemde enerji, kimya ve geri dönüşümle ilgili projeleri de bünyesine katacak. Balıkesir’den çevreci yaklaşımıyla dünyaya örnek olacak ve Türkiye’nin yerlilik ve millilik hamlesini ileriye taşıyacak projeler için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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VARAKA KAĞITTA İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Üretimde kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan çevreci ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Varaka Türkiye’nin yerlilik ve millilik hamlesinde büyük önem arz ediyor.

EKONOMİ Varaka’dan büyük başarı: Sürdürülebilir büyümesi devam ediyor

TÜRKİYE YÜZDE 100 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KAĞIT ÜRETİMİNDE YARIŞIYOR

Varaka, sürdürülebilir güçlü bir mali yapı, stratejik yönetim ve Albayrak Grubu’nun kurumsal yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Balıkesir’de 1 milyon 265 bin metrekare alan üzerine kurulmuş olan Varaka, Türkiye’de bu alanda hizmet veren en büyük tesislerinden biri olarak Türkiye ekonomisine hizmet etmeye devam ediyor. Verimliliğin ve kalitenin arttırılması, ürün kalitesindeki sürekliliğin sağlanması için üretimin her aşamasında ileri teknolojiden yararlanılmakta ve bu yapısı ile de endüstri 4.0 noktasında da öncü firmalar arasında yer alıyor. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş kağıt üretimi, enerjisini kendi üreten fabrika anlayışı, modern teknolojisi, istihdama katkısı ve ihracatta gösterdiği başarılı performansıyla Varaka Türkiye’nin büyüme hamlesine katkı sunuyor.

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VARAKA HAKKINDA:

Yerli gazete ve kitap kâğıdı üretimi yapmak için 1981 yılında faaliyete geçen SEKA Balıkesir Kâğıt Fabrikası, 1997 yılında özelleştirme kapsamında anonim şirkete dönüştürülmüş, 2003 yılında ise Albayrak Grubu’na dahil olmuştur. Grup bünyesine katıldıktan sonra modernize çalışmalarına başlanarak Holmen Paper Madrid S.L.’den 200.000 ton/yıl kapasiteli kâğıt üretim makinesi satın alınmış; makine 1 buçuk yılda demonte edilerek, 300.000 ton/yıl kapasite hedefine ulaşmak için gerekli ciddi revizyonlar ve yenilemeler yapılarak Balıkesir SEKA yerleşkesinde üretime başlanmıştır. 2019 yılı ortalarında deneme üretimleriyle Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. olarak faaliyete başlanmıştır.

GÜNDEM 230 fabrikanın temeli atılacak