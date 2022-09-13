​230 fabrikanın temeli atılacak

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde belirlenen 2 milyon 500 bin metrekarelik alanda yer teslimlerine başlanacak Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) teknolojik ve katma değerli üretim yapacak 230 fabrikanın önümüzdeki dönemde temeli atılacak. Yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Türkiye’nin ilk inovatif OSB’si Marmara OSB’de doluluk oranı şimdiden yüzde 98’lere ulaştı.

Bursa-Çanakkale otoyolu üzerinde Bandırma ilçesi sınırlarında altyapı çalışmaları devam eden ve yatırımcılara yer teslimine başlanması planlanan Marmara OSB'de yılda 2 milyar dolar ihracat, 10 bin istihdam hedefleniyor. Marmara OSB’de bilişim, teknoloji, elektronik, otomotiv, enerji ve biyomedikal, Makine, Savunma Sanayi, Uydu, Havacılık, Kalıp, IOT, sektörleri başta olmak üzere uluslararası alanda faaliyet yürüten birçok yerli ve yabancı firma teknolojik ve katma değerli üretim yapacak.

REKLAM

Marmara OSB'nin Başkanı Saadettin Çay

‘Türkiye’nin gelecek vizyonunu inşa ediyoruz’ sloganıyla kurulan Marmara OSB'nin Başkanı Saadettin Çay projeye ilişkin şunları söyledi:

YÜKSEK TEKNOLOJİNİN YENİ ADRESİ OLACAK

Ülkemizin 51. İhtisas, 311. Organize Sanayi Bölgesi olan Marmara OSB; Balıkesir, Bandırma ilçesi sınırlarında Marmara denizinin kuzey aksında ülkemizin gelecek vizyonuna uygun, çevreye ve canlı hayatına duyarlı, yüksek teknoloji odaklı, gelecek nesillere iftiharla bırakabileceğimiz bir sanayi bölgesi olacaktır.

Tamamlandığında; Makine, Otomotiv, Savunma Sanayi, Enerji, BioMedikal, Uydu, Havacılık, Kalıp, IOT, Bilişim, gibi sektörlerin yer alacağı, Gelecek Teknolojileri, ARGE ve Kuluçka Merkezi ile Türkiye’nin ilk Tarım Teknolojileri Kümelenmesinin de içinde yer alacağı B17Tk Teknokenti ile bilimin öncülüğünde yeni teknolojilerle yüksek katma değerli bir üretim ve ihracat üssü olacak. Bu gayretimizde şüphesiz ki en büyük emek sahibi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank olmuştur. Zira sürecin her aşamasında Sayın Bakanımız ve Bakanlık Bürokratlarımız bize büyük destek vermişlerdir” dedi.

REKLAM

KONUMU CEZBEDİYOR

Özellikle yaşadığımız pandemi süreci bize üretim ve lojistik zincirinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Pandemi ve arkasından yaşadığımız Rusya-Ukrayna krizi ülkemizin coğrafi konumu ve insan kaynağı açısından bir Jeolojistik Bölge olduğunu gösterdi. Bandırma ve özellikle MarmaraOSB’nin Jeolojistik konumu itibari ile tüm ulaşım yollarının kesiştiği, Türkiye’nin iletişim ve enerji ana omurgasının üzerinde olması bölgemizi gelecek on yılların parlayan yıldızı haline getirecektir.

2 MİLYAR DOLAR İHRACAAT 10 BİN İSTİHDAM HEDEFLİ 230 FABRİKA

Yaklaşık 250 üretim tesisinin yer alacağı bölgede, başta Yüksek Teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi gerçekleşecek. Ülkemizin teknoloji veya Know-how yolu ile yurtdışından ithal ettiği pek çok teknolojik ürünün geliştirilmesinden üretimine burada gerçekleştirilecek ve iç pazara ve dünyaya sunulacak. İlk ihracatlarımıza önümüzdeki yıl başlanacağını unut ediyoruz. İnşallah kısa bir sürede 2 Milyar Doların üzerinde bir teknoloji ihraçtı ile Türkiye’nin önemli bir Global Markası olmak istiyoruz.

REKLAM

YABANCILARIN İLGİSİ YOĞUN

Özellikle bölgemize yurtdışından çok fazla yatırımcı ilgisi var. Bunun büyük bir çoğunluğunu karşılayamamaktayız. Zira bölgedeki tüm Organize Bölgeleri nerdeyse %100 doluluğa ulaşmış durumda. İhracattaki hızlı ivmelenme üretim tesisi yapacak yer sorununu önümüze büyük bir engel olarak çıkartmıştır. Sanayicilerimiz bütün zorluklara rağmen alın terleri ile üretmek ve yeni ürünler geliştirmek için var güçleri çalışmaktadırlar.

ÇEVRE VE CANLI HAYATINA DUYARLI OLACAK

Marmara Yüksek Teknoloji OSB’miz Türkiye’nin önemli Tarım ve Hayvancılık bölgesinde, biz sadece bir Organize bölge yapmıyoruz, aynı zamanda bir ‘Yaşam Alanı’ inşa ediyoruz. Bölgemizde sadece sanayicilerin değil, şehirdeki vatandaşın da gelip çocuğu ile vakit geçirebileceği, sporunu yapıp, eğlenebileceği, üniversite öğrencilerinin Teknokent ve Bilim Merkezinden yararlanabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. İşin başında yola çıkarken bir felsefe ile yola çıktık. Sözde bir Çevrecilik değil, Canlı Hayatına Duyarlı mottosunu kendimize ana ilke olarak belirledik, çünkü biz sanayiciler burada üretecek, burada yaşayacak, bu topraklardaki ürünleri soframıza koyacağız. Çocuklarımızı burada büyüteceğiz. Bunun için yaşadığımız yere ve çevreye herkesten daha fazla duyarlı olma sorumluluğu içindeyiz.

REKLAM

BİR İLK OLARAK KAHVERENGİ YAKA İSTİHDAM EDİLECEK

Tarımı bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Bu konuda Kahverengi Yaka İstihdamı önceliğimiz olacaktır. Yani insanlar meslekleri gereği fabrikalarda iş bulurken, mesai dışında da tarımdan kopmayacak, bu konuda İşkur ve diğer bileşenlerle sürekli görüşme halindeyiz. Bölgemizde bu konsepti yerleştirmek ve insanların toprakla olan ilişkisinin devam etmesi için örnek bir model oluşturacağız. Tamamlandığında 10.000 Kişilik nitelikli istihdamın büyük çoğunluğunun kahverengi yaka olmasını hedeflemekteyiz. Her yıl ülkemizde 800-900 bin gencimiz, okulunu bitirip iş hayatına girmek için ‘Ben Hazırım’ diyor. Bu gençlerimize iş-aş bulabilirsek ülkemiz büyür. Biz buradaki insanların mavi ve beyaz yaka çocuklarına istihdam imkânı sağlarken onların topraklarından da kopmamasını sağlayacağız.

REKLAM

TEKNOKENTLE BİLİMİ TEMEL ALACAK

Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir ve akademik heyeti ile çok uyumlu bir çalışma yapmaktayız. İlk günden üniversitemizin özellikle mühendislik ve lisansüstü bölümlerine OSB olarak ne katabiliriz düşüncesi içinde olduk. Rektör Hocamız ve Akademik Personeli de bizim bu vizyonumuza büyük katkılar sağladılar. Balıkesir Valimiz Sayın Hasan Şıldak’ın öncülüğünde, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yücel Yılmaz’ın da destekleri ile Teknokent’i OSB bünyesinde kuracağız. Ancak şu anda Türkiye’deki Teknokentlerin büyük çoğunluğu maalesef Ar-Ge ve İnovasyondan uzak sadece yazılım firmalarına ofis kiralayan yerler haline geldi.

Biz “Üretim Odaklı Teknokent” olacağımızı ifade ederek, Teknokent’te yeni ürünler ve buluşların yapılmasını, bilimsel yayınlar ile sanayinin içinde sanayi ile entegre bir Teknokent planlaması yapmaktayız. Teknokentimizde; Gelecek Teknolojileri Merkezi, Ar-Ge Merkezi, Test Merkezi ve Kuluçka Merkezi yer alacak. Teknokent bünyesinde kurulacak Kuluçka Merkezine şimdiden sanayicilerimizden proje kayıtları yapılmaya başlandı. Ayrıca üniversitemizle iş birliği yaparak öğrenci kardeşlerimize 3. ve 4. Sınıfta sanayide uygulamalı eğitim alanları oluşturmak için de çalışmalara başladık.

REKLAM