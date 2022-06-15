Varaka İSO 500’e 397. sıradan girdi

Üretiminin üçüncü yılında büyük bir başarı göstererek İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın hazırladığı ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2021’ listesinde ilk defa yer alan Albayrak Grubu şirketlerinden Varaka sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Üretimde kullandığı ham maddenin yüzde 100’ünü geri kazanılmış eski kağıtlardan karşılayan çevreci ve aynı zamanda ülkemizin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Varaka, İSO 500 listesine 397'nci sıradan giriş yaptı.

AKTİF TOPLAMDA 170’İNCİ

Varaka, 2021 yılında 1 milyar 251 milyon 875 bin 898 TL net satış gerçekleştirerek üretime başladığı üçüncü yılında büyük bir başarıya imza atarak İSO 500 listesinde 397. oldu. İSO 500 listesinin aktif toplamı genel sıralamasında ise 170. sırada yerini aldı. Eski kâğıtlardan dönüşümünü yaparak fluting, hp fluting, testliner, hp testliner, torba kraft gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiren Varaka 2021 yılını 113 milyon 181 bin 7 TL dönem net kârı ile kapattı ve vergi öncesi kâr sıralamasında 293’üncü, FAVÖK sıralamasında ise 224’üncü oldu.

EN BÜYÜK TESİSLERİNDEN

Varaka’dan yapılan açıklamaya göre, şirket sürdürülebilir güçlü bir mali yapı, stratejik yönetim ve Albayrak Grubu'nun kurumsal yönetim anlayışıyla faaliyetlerine devam ediyor. Balıkesir’de 1 milyon 265 bin metrekare alan üzerine kurulu Varaka, Türkiye’de bu alanda hizmet veren en büyük tesislerinden biri olarak ekonomiye hizmet etmeye devam ediyor. Verimliliğin ve kalitenin artırılması, ürün kalitesindeki sürekliliğin sağlanması için üretimin her aşamasında ileri teknolojiyi kullanan şirket. Bu yapısı ile de endüstri 4.0 noktasında da öncü firmalar arasında yer alıyor.

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