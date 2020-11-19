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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyeti kabulü devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan TİM heyeti kabulü devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) heyetini kabulü devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve heyetini, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde kabul ediyor.

İHA

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.

İHA

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