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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenlerin kabrini ziyaret etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç’in Eyüpsultan’daki kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, Kekeç ve Şenler'in mezarları başında dua etti, mezarlara su döktü.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Eyüpsultan Haziresine geldi. Erdoğan burada hafta sonu hayatını kaybeden ve pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Ahmet Kekeç ve Şule Yüksel Şenler'in mezarlarını ziyaret etti.

DHA
Erdoğan, Kekeç ve Şenler'in mezarları başında dua etti, mezarlara su döktü.

Erdoğan'a AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

AA

Erdoğan, Kekeç ve Şenler'in mezarları başında dua etti, mezarlara su döktü.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.


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