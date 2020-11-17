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Ahmet Kekeç'in cenazesi: Kekeç’i uğurladık

Kekeç’i uğurladık

Gazetemizin eski köşe yazarlarından usta kalem, hikâye ve roman yazarı Ahmet Kekeç, son yolculuğuna uğurlandı. İki kez yakalandığı kanserin üstesinden gelen ama koronaya yenik düşen Kekeç, siyaset dünyasından ve basın camiasından çok sayıda arkadaş ve dostunun katılımıyla dün ebediyete uğurlandı. Kekeç’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Camii Haziresine defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazetemizin eski yazarlarından, fikir ve kalem erbabı Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.
Gazetemizin eski yazarlarından, fikir ve kalem erbabı Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı.

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 14 Kasım’da hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç (59) dün son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce 2 kez kanser tedavisi gören Kekeç için Eyüp Sultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu üyesi Nuri Albayrak, Yeni Şafak İcra Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak ile Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, milletvekilleri, belediye başkanları, edebiyat, siyaset ve basın dünyasından isimler merhumun yakınlarıyla saf tuttu. Koronavirüs tedavisi gören bazı aile fertleri karantina süreci dolayısıyla cenazeye katılamadı. Taziyeleri ağabeyi Nusret, kardeşi Hüseyin ve amcası Derviş Kekeç kabul etti. Kekeç’in cenazesi Eyüp Sultan Camii Haziresi’ne defnedildi.

Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti
KORONAVİRÜS
Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti

DURUŞUNDAN TAVİZ VERMEDİ

  • Ahmet Kekeç’le 30 yıllık dostluğunun bulunduğunu belirten Numan Kurtulmuş, “Şahsiyetli, onurlu, Türkiye’de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, milletin değerlerinden yana, hayatı boyunca mücadele etmiş bir kalem erbabıydı. Bir fikir erbabıydı. Gerçekten bu duruşunu en zor zamanlarda tavizsiz şekilde, sağına soluna bakmadan bu mücadelesine devam etti” dedi. Mahir Ünal da “Ahmet ağabey hiçbir zaman ilkelerinden, duruşundan taviz vermedi. Allah mekanını cennet etsin” diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, Kekeç için “Gerçek bir hakikat savunucusu, dimdik duran bir mücadele insanı, eğilip bükülmeyen namuslu bir fikir adamı ayrıldı aramızdan” değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?
HAYAT
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ahmet Kekeç kimdir?

Yazarlığa 17 yaşında başladı

3 Ocak 1961’de Malatya’da dünyaya gelen Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı. Kekeç kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980’den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Aynı dönem gazeteciliğe de adım atan Kekeç Milli Gazete, Yeni Şafak, Akit ve Star gazetelerinde köşe yazdı. Kanal 7, Cine5, 24 ve Ülke TV’de yorumculuk yapan Kekeç, çalışmalarını son yıllarda roman üzerine yoğunlaştırmıştı.

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