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Koronavirüs Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti
TÜRKİYE

Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve tedavisi yoğun bakımda süren gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti. Acı haberi oğlu Mehmet Hakan Kekeç sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz ay da akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle 10 gün hastanede yatan Ahmet Kekeç Kovid-19 teşhisi ile tedavi altına alınmıştı. Hastalık sürecine kadar Akşam gazetesinde yazmaya devam eden Ahmet Kekeç, Yeni Şafak’ta da uzun yıllar görev yapmıştı. Kekeç özellikle 28 Şubat sürecindeki dik duruşu ile belleklerde yer edindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Kekeç
Ahmet Kekeç

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü yazarın oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından duyurdu. Kekeç Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam." ifadelerini kullandı.

BirGün'den koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'e rezil saldırı
KORONAVİRÜS
BirGün'den koronavirüs tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'e rezil saldırı

Son durumunu oğlu açıklamıştı

Mehmet Hakan Kekeç babası Ahmet Kekeç'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek; 'Babam gençken verem, son iki senede de iki defa kanser atlattı. Yani ciğerleri yorgun. Bir de üzerine KOAH illeti. Elbette pandemi nedeniyle çok dikkat ettik. İki hafta önce akciğerine pıhtı attı. 10 güne yakın hastanede yattı. Virüsü orada kaptığı kanaatindeyiz. Çünkü inanılmaz kalabalık bir devlet hastanesiydi. İki gün önce ambulansa bilinci kapalı bindirdik. O zamandan beri entübe durumda. Hâlâ duaya ihtiyacı var, hepimiz gibi... ' ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak’ta da uzun yıllar görev yapmıştı

Hastalık sürecine kadar Akşam gazetesinde yazmaya devam eden Ahmet Kekeç, Yeni Şafak’ta da uzun yıllar görev yapmıştı. Kekeç özellikle 28 Şubat sürecindeki dik duruşu ile belleklerde yer edindi.

Ahmet Kekeç kimdir?

Ahmet Kekeç, Akşam Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır. 3 Ocak 1961 Malatya doğumludur. Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

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