Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı.

"ENFLASYONUN ETKİLERİNİ AZALTIYORUZ"





Avrupa ile Türkiye'de yaşanan ekonomik durumu ele alan ve Avrupa'daki durumun vahim boyutta olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

"85 milyon vatandaşın her birinin bugüne ve geleceğe aynı yaklaşımla bakacağına yürekten inanıyorum. Küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkilerinin farkındayız. Felaket tellallığı yapanlar milletin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Enflasyon, faiz sorunumuz yok mu, var. Elimizdeki fırsatlar öyle büyük ki, bunlara takılıp kalırsak bunlara yazık ederiz.

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OYNAT 02:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle insanlar sokaklara dökülmeye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni'nde konuştu. Avrupa'daki enflasyonun ekonomik etkilerinin Türkiye ile aynı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz, işçisinden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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'ENERJİDE MİDE KRAMPLARI GEÇİRİYORLAR'

Şimdi birileri diyor ki Türkiye'de üretim bitti. İşçisinden çiftçisine herkes perişan. Gerçek öyle mi? Tarımda rekolte elde ettiğimiz, alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz dönem yaşıyoruz. Turizmde başarılı sezon geçiriyoruz. Enerjide Avrupa mide krampları geçirerek gireceğe kışa biz gayet iyi şekilde hazırlanıyoruz. Gemiler, uçaklar, kamyonlar mal taşımaya yetişemiyor. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. 31 milyon istihdamla tüm tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdayız.

EKONOMİ Erdoğan’dan vergi talimatı: Bakanlık nezdinde Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapılacak

'AVRUPA'DA SOKAKLARA DÖKÜLMEYE BAŞLADILAR'

Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki, bunu masaya yatıracaksın. Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı."