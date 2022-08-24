Erdoğan’dan vergi talimatı: Bakanlık nezdinde Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"ne katıldı. .

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni’nde açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/sG6ikxH49u — Yeni Şafak (@yenisafak) August 24, 2022









Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

.Küresel ekonomik krizin etkilediği sektörlerin en başında müteahhitlik gelmesine rağmen firmalarımızın yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz.

Türkiye son iki yılda havayolu, karayolu ve demiryolu altyapısın büyük ölçüde yenilemiştir.

Uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyar dolara çıkacak bunun yüzde 10-15'ini almalıyız.

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Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenleme yapmak suretiyle bu adımı atacağız.

Kimsenin kimliği ve meşrebiyle ilgilenmiyoruz. tek husus ülkemize yaptığını katkılardır.





BAKANLIĞA VERDİ TALİMATI

Vergi konusuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanımız, bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclis'in açılmasını beklemeye gerek yok. Biz bu çalışmaları yürütürken, kimsenin kimliğiyle görüşüyle ilgilenmiyoruz. Bizim baktığımız tek husus yaptığınız katkılardır. Ülkemizi 2053 vizyonuna hazırlayacağız. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden dizayn edildiği dönemde hiçbir fırsatı kaçırmamak, her türlü fedakarlığı yapmak boynumuzun borcudur.

Hiç şüphesiz küresel ekonomideki dengesizliklerin ülkemize olan etkisinin farkındayız. Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Türkiye'yle ve ekonomimizle ilgili sözde değerlendirme yapanlardan ziyade, söylemek istedikleri asıl sözler ortadadır.

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Tarımda çok iyi rekolte elde ettiğimiz, verdiğimiz ücretle çiftçilerimizin yüzünü güldürdüğümüz bir dönemden geçiyoruz. Sanayide ülkemizin her yerinde harıl harıl çalışıyor. Dış ticarette ihracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz.

20 yıl önce hayal edilemeyen hizmetler bugün günlük hayatımızın rutini haline dönüşmüştür.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Türkiye perişan' diyenlere Avrupa'yı işaret etti: Sokaklara dökülmeye başladılar

AVRUPA SOKAKLARA DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Diyorlar ki onlarda enflasyon yüzde 9 bizde 80'e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki, bunu masaya yatıracaksın. Biz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun etkilerini sınırlandırdı. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var insanlar sokaklara dökülmeye başladı.