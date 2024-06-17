Altın fiyatları piyasayı etkileyen konulardan. Haftanın üçüncü işlem gününe 2316 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2313 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2310 dolar, en yüksek ise 2317 dolar seviyeleri görüldü. Bugün saat 21.00’de Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ve altının seyrine ilişkin son durum...