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Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar ne kadar? 17 Haziran canlı altın fiyatları

Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 17 Haziran Pazartesi 2024 altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte 17 Haziran canlı altın fiyatları...

09:43 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Altın fiyatları
Altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında son durum ne? İşte 17 Haziran gram altın, çeyrek altın, ons altın güncel fiyatları...

BUGÜN ALTIN NE KADAR?

17 Haziran 2024 tarihli canlı altın fiyatları şöyle:

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.918,00 ₺

Çeyrek altın satış: 4.017,00 ₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.860,00 ₺

Yarım altın satış: 8.026,00 ₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.600,00 ₺

Tam altın satış: 16.004,00 ₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 ₺

Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 ₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.011,00 ₺

Ata altın satış: 16.421,00 ₺



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26 dakika önce
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Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar ne kadar? 17 Haziran canlı altın fiyatları