Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında son durum ne? İşte 17 Haziran gram altın, çeyrek altın, ons altın güncel fiyatları...
BUGÜN ALTIN NE KADAR?
17 Haziran 2024 tarihli canlı altın fiyatları şöyle:
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.918,00 ₺
Çeyrek altın satış: 4.017,00 ₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.860,00 ₺
Yarım altın satış: 8.026,00 ₺
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.600,00 ₺
Tam altın satış: 16.004,00 ₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00 ₺
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00 ₺
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.011,00 ₺
Ata altın satış: 16.421,00 ₺