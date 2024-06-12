Altın fiyatları piyasayı etkileyen konulardan. Haftanın üçüncü işlem gününe 2316 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2313 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2310 dolar, en yüksek ise 2317 dolar seviyeleri görüldü. Bugün saat 21.00’de Fed kritik faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutması yönünde. İşte gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ve altının seyrine ilişkin son durum...
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Haziran altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.404,04
Gram altın satış: 2.404,44
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.920,00
Çeyrek altın satış: 3.980,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.865,00
Yarım altın satış: 7.953,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.609,00
Tam altın satış: 15.857,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.062,00
Cumhuriyet altını satış: 16.305,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.020,00
Ata altın satış: 16.270,00
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD'de enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Manşet enflasyonun yüzde 3,4 civarında gelmesi bekleniyor.
Fed faiz kararını yarın saat 21.00'de açıklayacak. Fed'in faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, Başkan Jerome Powell'ın ekonomik gidişata ilişkin açıklamaları yakından izlenecek.
Fed'den yıl sonuna kadar en fazla iki faiz indirimi beklenirken, eylül ayının faiz indirimi için erken olabileceği tartışılmaya başlandı.
Piyasalar, Fed'in bu yıl 37 baz puan faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Tarım dışı istihdam verisi öncesi 50 baz puan faiz indirimi öngörülüyordu.
Avrupa'da ise siyasi geleceğe ilişkin endişeler arttı. Avrupa Parlamentosu'nda aşırı sağın elde ettiği kazanımlar ve Fransa'daki erken seçim kararı gerilimi tırmandırdı. Avrupa Birliği genelinde tahvil faizleri yaklaşık 8 ayın zirvesine çıktı.