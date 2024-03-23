Dedeman Özbekistan’a 3 otelle geri dönüyor

Zarafshan Golden Group ile geniş kapsamlı bir iş birliğine adım atan marka, ülkede giderek çeşitlenen üst düzey konaklama beklentilerine yeni yatırımlarıyla cevap verecek. Taşkent ve Navoi bölgelerinde, her biri farklı Dedeman markası altında hizmet verecek olan Dedeman Tashkent, Zarafshan Managed By Dedeman ve Rest&More by Dedeman Navoi Uzbekistan için, imzalar geçtiğimiz gün İstanbul’da atıldı.

HEDEF 10 ÜLKEYE ULAŞMAK

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yer alacak olan Dedeman Tashkent, Temmuz 2024’te kapılarını misafirlere açacak. Navoi’de hizmete açılacak olan Zarafshan Managed By Dedeman ile Rest & More By Dedeman Navoi Uzbekistan da bu yılın mayıs ayında kapılarını açacak.

2024 yılında Kazakistan Almaty ve Azerbaycan Bakü’deki yatırımlarla yurt dışı portföyüne yeni halkalar ekleyen Dedeman, Özbekistan’daki bu yeni atılımına ek olarak imza süreçleri tamamlanan yatırımlarla birlikte Temmuz 2024 itibariyle yurt dışındaki otel sayısını 7’ye çıkaracak. Bugün 9 ana marka, hizmete açık 29, imzalı 21 ve imza aşamasında 11 olmak üzere toplam 61 otel ve 1.700 çalışanı ile hizmet veren Dedeman; 2025 sonuna kadar hizmet verdiği ülke sayısını 10’a çıkarmayı hedefliyor.

2 YILDA OTEL SAYISI %70 ARTTI

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “Son 2 yılda otel sayımızı yüzde 70 oranında artırmayı ve 2023 yılında yüzde 55 finansal verimlilik elde etmeyi başardık” dedi. Markalarının bulunduğu her yeri ayrı bir cazibe destinasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Demiray, “Sektörümüzde yatırımcılarımız, çalışanlarımız ve misafirlerimiz için en çok tercih edilen marka olmaya; ‘herkesin Dedeman’ı olmaya’ kararlıyız” şeklinde konuştu.



