Dedeman Özbekistan’a 3 otelle geri dönüyor

Zarafshan Golden Group ile geniş kapsamlı bir iş birliğine adım atan marka, ülkede giderek çeşitlenen üst düzey konaklama beklentilerine yeni yatırımlarıyla cevap verecek. Taşkent ve Navoi bölgelerinde, her biri farklı Dedeman markası altında hizmet verecek olan Dedeman Tashkent, Zarafshan Managed By Dedeman ve Rest&More by Dedeman Navoi Uzbekistan için, imzalar geçtiğimiz gün İstanbul’da atıldı.