Bakan Yumaklı'dan çiftçiye müjde: Ödemeler hesaplara aktarılıyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen, Tarım Arazilerinin Kullanımının geliştirilmesi Projesi Tohum Dağıtım Programına katılarak konuşma yaptı.
Türkiye'nin dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, “AK Parti aziz milletimizin teveccühüyle Türkiye'nin her aşamadaki gelişmesini, ilerlemesini sağlayan, adeta bir anahtar oldu. Milletimizin sesi oldu, gücü oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye'nin lokomotifi oldu. Dolayısıyla bizler de bu teveccühe layık olmanın gayreti içerisindeyiz. İlk günkü aşkla, şevkle, Halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu düşünen, bilen, buna inanan bir davanın mensupları olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi aşk ile koşan yorulmaz. Ülkemize yakışan vizyon ve değerlerle milletimizin duaları ve destekleriyle inşallah büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye dünyanın 11'inci büyüklükteki ekonomisine sahip. 2023 yılındaki kişi başına milli gelirimiz 13 bin doları aştı. Tarımdan ulaşıma, milli uzay programından sağlık sistemine, uluslararası diplomasiye kadar Türkiye artık kendi kabına sığmayan, yeni ufuklara yelken açmış bir ülke. Yüzüncü yılını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti'nde ikinci yüzyılının da startını vermiş, güçlü, büyük ülke ancak benim bakanlığım, yani Tarım ve Orman Bakanlığının uhdesindeki hayat perspektiften bakacak olursak da bizler güçlü tarımın güçlü Türkiye'nin anahtarı olduğu anlayışıyla tarımda da inşallah üretimin ve üreticinin 100 yılını inşa etmiş olacağız”
dedi.
"Mazot ve gübre destekleri bugün hesaplara yatacak"
"Mazot ve gübre destekleri bugün hesaplara yatacak"
Şanlıurfa'da çiftçilere müjde de veren Bakan Yumaklı, pamuk üretiminde mazot ve gübre desteklemelerinin bugün çiftçilerin hesabına yatırılacağını belirterek,
“Hep söylediğimiz gibi ianesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bütün bu destekleri geçmişte söyledim ancak biliyorum Şanlıurfa'da da beklenen bir konu, pamuk üreticilerimizin destekleri konusu. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği ödemesi olarak 1.6 milyar TL'lik bir ödeme yapmış olacağız. İnşallah hesaplara geçmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle şimdi tek hedefimiz ve bundan sonra ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin zirvesi olarak gördüğümüz Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak. Daha fazla çalışmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
#mazot ve gübre desteği
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2 saat önce