'Savunmanın devleri' listesine 2 Türk şirketi girdi

Dünya

Rum medyası: Erdoğan kimseyi dinlemiyor baskı yapılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış Harekâtı yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret, Rum medyasının ana gündemi. "Erdoğan kimseyi dinlemiyor" manşetini atan Fileleftheros gazetesi, "Türkiye, Maraş ile ilgili planlarını uygulamada kararlı görünüyor" ifadesine yer verdi. Haberlerde ayrıca, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, ziyaretin engellenmesi için ABD, Fransa ve Rusya üzerinde çaba harcadığı yazıldı.