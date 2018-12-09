Ekonomi Defne yolu 3,8 milyon lira ek gelir getirecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Defne yolu' 3,8 milyon lira ek gelir getirecek

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün defne üretiminin yoğun olduğu Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yaptığı yol ve rehabilitasyon çalışmalarıyla orman köylüsünün elde edeceği gelir, 7,2 milyondan 11 milyon liraya çıkarılacak.

AA
Defne yolu, üretime büyük katkı sağlayacak.
Defne yolu, üretime büyük katkı sağlayacak.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Mustafakemalpaşa, Karacabey, İznik ve Mudanya ilçelerinde defne üretimi yapılıyor ve buralarda binlerce kişi bu orman ürününden gelir sağlıyor.

Üretimin yoğun olduğu Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de 7 bin 273 hektarda yıllık 12 bin ton defne potansiyeli bulunmasına rağmen orman köylüleri, bu miktarın sadece 5 bin tonunu toplayabiliyor.

  • Bu iki ilçede toplanan 5 bin ton defnenin bin tonunu kuru, 4 bin tonunu yaş olarak satan orman köylüsü, yılda ortalama 7,2 milyon lira kazanıyor.

AA
Kuru defne sadece Karacabey'de oluyor. İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan defne kurutma tesisinde yıllık bin ton defne kurutuluyor ve orman köylüsü bu tesis sayesinde yıllık 1,7 milyon lira gelir sağlıyor.

Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle Mustafakemalpaşa ve Karacabey'de orman köylüsüne destek ve daha fazla ürün toplanabilmesi amacıyla bin hektarlık defne sahasında 30 kilometre yol çalışması yaptı.

  • Söz konusu alanda rehabilitasyon çalışmalarını da yürüten müdürlük, çalışmalar tamamlandığında iki ilçeden yıllık toplanacak defne miktarını 10 bin tona, elde edilecek geliri ise 7,2 milyondan 11 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor.

DHA
Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, defneye daha üstün bir yaşam hakkı tanıyarak orman köylüsüne destek sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Defnenin vatandaşlar için kestane ve ıhlamurun yanında önemli bir gelir kaynağı olduğuna dikkati çeken yetkililer, ilk etapta 10 bin ton ve 11 milyon lirayı hedeflediklerini, ilerleyen dönemlerde bu rakamları yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Muhtardan yetkililere teşekkür

Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal mahallelerinden Akçapınar'ın muhtarı Ahmet Seymen ise yıllardır defne üretimi yaptıklarını ancak yol olmadığı için çoğu yere ulaşamadıklarını belirtti.

Eskiden yol olmadığı için üretimlerinin hep kısa dönemlerle sınırlı kaldığını anlatan Seymen, şunları kaydetti:

"Orman müdürlüğüne giderek bu konuyu anlattık. Sağ olsunlar bu işi bizimle projelendirip yollarımızı açtılar. Defne bölgelerimiz temizlendi. Daha sonra kısım kısım vatandaşlarımıza dağıtıldı. Daha önce yılda bir bölgeden 300 ton defne üretirken, yolların ve rehabilitasyonların yapılmasının ardından bin ton defne üretir olduk. Herkese teşekkür ediyorum."

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