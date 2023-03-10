Deprem bölgesine 260 bin küçükbaş 5 yıllık planlama besiciliği güçlendirecek

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TUDKİYEB), deprem bölgesine 5 yılda 260 bin küçükbaş hayvanın dağıtılmasını içeren bir proje hazırladı. 11 ilde yıkıma sebep olan depremin ardından, hayvancılıktaki kayıpların telafisi için çalışmalara başladıklarını söyleyen TUDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, projeleriyle ilgili bilgi verdi. Hayvancılığın bölgede toparlanarak eskisinden daha iyi hale gelmesi için projeler ürettiklerini söyleyen Çelik, şöyle konuştu:

ARACI OLMAYACAK

“Hazırlanan proje kapsamında 5 yılda toplamda 250 bin koyun-keçi ve 10 bin koç-teke dağıtılacak. Yılda 50 bin küçükbaş hayvanın dağıtılacağı projede öngörülen bütçe 800 milyon TL. Projenin masraflarını yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı, geri kalan yüzde 25’lik kısmını yetiştiricilerin katılım payı olarak ödenmesi şeklinde planladık ve bu çalışmada destekler direkt üretici ile buluşacak, herhangi bir aracı olmayacak.” Projenin esin kaynağının depremzedeler olduğunu söyleyen Çelik, “Artık bölge vatandaşları çok katlı evlerde oturmak istemiyor. Tek katlı evlerde oturup şehir hayatından uzaklaşıp tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istiyor. Biz de bu nedenle böyle bir projeye imza attık” dedi.

ÖNCELİK YERLİ IRK

Çelik, “Projeyi öncelikle 11 ilde uygulamaya alacağız. Ardından Türkiye’nin tamamına yayarak hayvancılık ile büyümeyi gerçekleştireceğiz. Ayrıca dağıtılacak küçükbaş hayvanların geneli Türk koyunları olacak. Dışarıdan ithalat yaptığımızda ise genetiği ile oynanmamış, melezleştirilmemiş, bölgemize ve bizim şartlarımıza uyum sağlayabilecek hayvanları tercih edeceğiz. Bu sayede verimi en yüksek seviyeye çıkaracağız” diye konuştu.

Hem telafi hem artırım

Bölgede kayıtlı olarak hayvancılık yapan 35 bin 222 yetiştirici olduğunu söyleyen Nihat Çelik, “Bu yetiştiricilerin toplamda anaç keçi, koyun sayısı 4,1 milyon civarında. Bu da ortalama işletme başı 120 küçükbaş hayvan yapıyor. Projenin sonunda hem kayıplarımız telafi edilecek hem de işletmelerdeki ortalama hayvan sayısı 200’e çıkmış olacak” dedi.

11 il’e 5 milyar liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Bakan Kirişci, 13 milyar 836 milyon TL’lik destek ödemelerinin çiftçilerin hesabına geçtiğini kaydederek, bunun 3,4 milyon TL’sinin ise 11 deprem kentine ait olduğunu vurguladı. Kirişci, şunları söyledi: “11 ilimiz için hayvancılarımızın hayvanlarını yemlemede bir sıkıntısı olmasın, diye 1,5 milyar liralık da bir destekleme daha gündeme getirdik. 11 il’e dağıtılan 3.4 milyar liralık destek, yuvarlak rakamla 5 milyar liraya çıkmış oldu.’’















