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Ekonomi

Deprem bölgesine 1.5 milyar euroluk yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) deprem bölgesine yönelik yatırım planını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada söz konusu kaynak özel sektörün desteklenmesi ve altyapı yatırımları için harcanacak.

11:37 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Banka, depremden etkilenen bölge için 1,5 milyar euroya varan yatırım yapılacağını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada söz konusu kaynak özel sektörün desteklenmesi ve altyapı yatırımları için harcanacak. EBRD yatırımları kredi hatları, altyapı yatırımları ve KOBİ odağını içerecek.


Banka bu yatırımlarla bölgenin yeniden inşası ve ülke ekonomisine yeniden entegre olmasını, ayrıca depremden etkilenen bölgelerde beşeri sermayenin, mesleklerin ve bölge insanının geçim kaynaklarının korunmasını amaçlıyor.


Farklı alanlarda yatırım planı

Bankanın desteği, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara verilen 600 milyon euroluk kredi limitlerinin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni kredileri içerecek.


EBRD ayrıca, Hatay ve Gaziantep gibi kentlerde belediyelerle güçlü işbirliği geçmişine dayanarak, etkilenen şehirlerde sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyecek. Ayrıca fonları, demiryolu ağının yeniden inşasına odaklayacak.


#Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
#EBRD
#Deprem bölgesi yatırım
25 dakika önce
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Deprem bölgesine 1.5 milyar euroluk yatırım
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