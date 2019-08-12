Ekonomi Dev maçın kent ekonomisine 100 milyon euro katkısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dev maçın kent ekonomisine 100 milyon euro katkısı olacak

İstanbul’da iki gün sonra, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşılacak. Dünyanın izleyeceği maçın İstanbul ekonomisine yaklaşık 100 milyon euro katkı sağlaması beklenirken, Manchester ve Londra’dan İstanbul’a bugünden itibaren tarifeli uçaklarla taraftarların gelişleri de başladı. İngilizler İstanbul'a 2-3 günlük turlarla da geliyor. Final maçını izlemek için 50 binden fazla İngiliz taraftarın kente gelecek olması esnafın ve otellere doping etkisi yaratacak.

Haber Merkezi AA
İstanbul Vodafone Park
İstanbul Vodafone Park

Dünya spor kamuoyunun gözü 14 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de İstanbul Vodafone Park'a çevrilecek.

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek maça 2 gün kaldı. Final maçını izlemek için başta İngiltere’den birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul’a gelişleri de başladı.

  • Maç için stadyum dışında olacaklar ile beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul’da olacak. İngiltere’den tarifeli uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolsever İstanbul’a gelecek.

En az iki gün kalacaklar

İngiliz taraftarlar, özellikle kiralanan uçaklarla Liverpool kentindeki John Lennon Havalimanı’ndan ve Londra’daki havalimanlarından İstanbul’a akın akın gelecek.

Bunun yanı sıra Chelsea’nin kenti olan Londra’dan ve Liverpool kentine 35 kilometre mesafedeki Manchester kentinden İstanbul'a tarifeli seferlerle gelişleri de başladı. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları’nın tarifeli uçakları ile İstanbul ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen taraftar grupları da dikkat çekiyor.

Manchester ve Londra’dan İstanbul’a uçuş düzenleyen THY ve Pegasus Havayolları’nın tarifeli uçuşları ile İstanbul'daki otellere de taraftarın ilgisi büyük oldu. Havayolu şirketlerinin rezervasyonlarında önemli artışlar yaşandı. İngiliz taraftarların birçoğu final maçı ile beraber en az iki gün İstanbul'da kalacak.

Kent ekonomisine 100 milyon euro katkı

Maçın yapılacağı 14 Ağustos’ta Kurban Bayramı’na denk gelmesi ve yoğun yolcu trafiğinin olduğu yaz sezonu ile maç için geleceklerin de etkisiyle İstanbul havalimanlarının uçak ve yolcu rekoru kırması bekleniyor.

İstanbul’da maçı izlemek için İngiliz taraftarlar içinde turlarla gelenler var. 2 gece konaklamalı maç ve uçak bileti hariç İstanbul turlarının fiyatı 300 sterlin’den başlarken, İngiliz taraftarlar, İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri de turlarda gezdirilecek.

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Futbolseverlerin yapacakları alışveriş, konaklama, yeme içme ile birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon euro katkı sağlanması bekleniyor.

Oteller de yüksek sezon olması nedeniyle de yüzde yüzün üzerinde doluluk yaşanıyor. Birçok ülke tarafından canlı yayınlanacak olan maç ayrıca İstanbul'un tanıtımına da katkı sağlayacak. Maç için taraftarların yanı sıra çok sayıda basın mensubu, VIP konuklar, UEFA çalışanları ve misafirleri, sponsor firma yetkilileri ve televizyon ekibi çalışanları olacak.

Ağustos ayında ortalama 5 yıldızlı otel fiyatları 600-700 Euro’ları bulurken, yiyecek içecek ve alışveriş ile her gelen taraftarn 2 bin Euro’ya yakın konaklama ile birlikte para harcayacağı bunun da toplam İstanbul ekonomisine 100 milyon Euro katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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