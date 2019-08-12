Ekonomi Portekizde tanker şoförlerinin süresiz grevi başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Portekiz'de tanker şoförlerinin süresiz grevi başladı

Tanker şoförleri, maaş artışıyla ilgili varılan anlaşmanın işverenlerce kabul edilmemesi gerekçesiyle aldığı süresiz grev kararını uygulamaya koydu. Portekiz'deki benzin istasyonlarının yakıtsız kalmasını önlemek için "acil durum" ilan eden hükümet ise gerekli olması halinde tankerleri polis veya askerin kullanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Hükümet yetkilileri, ülkenin ihtiyacını karşılayacak 3 aylık yakıt bulunduğunu duyurdu.
Hükümet yetkilileri, ülkenin ihtiyacını karşılayacak 3 aylık yakıt bulunduğunu duyurdu.

Portekiz'de ulusal boyutta yakıt teminini etkileyecek tanker şoförlerinin süresiz grevi başladı.

Tanker şoförleri, maaş artışıyla ilgili varılan anlaşmanın işverenlerce kabul edilmemesi gerekçesiyle vardığı süresiz greve gitme kararını uygulamaya koydu.

Portekiz hükümeti ise tanker şoförlerinin dört ay önce yaptıkları grevde yaşanan kaos ve benzin krizini önlemek için bu kez enerji alanında "acil durum" ilan etmişti. Bu kapsamda grev süresince yüzde 50 ila yüzde 100 asgari hizmet verilmesini şart koyan hükümet, havalimanı, liman, askeri ve güvenlik hizmeti veren kurumlar ile acil sağlık hizmetlerinde yakıt ihtiyaçlarının yüzde 100 karşılanması için 12 bin polis ve asker görevlendirdi.

  • Tanker şoförlerinin asgari hizmeti garanti etmemeleri ve belirlenen öncelikli yerlere yakıt ulaşımının sağlanamaması durumunda hükümet tarafından benzin istasyonlarının yakıtsız kalmasını önlemek için tankerleri polis veya askerin kullanacağı açıklandı.

Ülkenin ihtiyacını karşılayacak 3 aylık yakıt mevcut

Ülke genelindeki benzin istasyonlarından 54'ünün öncelikli yerler için yüzde 100 kapasiteyle çalışacağı, 320'sinin de yüzde 50 ila yüzde 75 kapasiteyle vatandaşlara hizmet vereceği bildirildi.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, greve ilişkin cumartesi günü yaptığı açıklamada "Grev, Portekizlilerin gündelik hayatını etkilemeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Hükümet yetkilileri, ülkenin ihtiyacını karşılayacak 3 aylık yakıt bulunduğunu da duyurdu.

İşverenler, anlaşmaya uymadığı için greve gitme kararı alındı

Ulusal Ticari Mal Taşımacılığı Birliği (Antram) ile aylar süren müzakereler sonrasında şoförlerin maaş artışı konusunda anlaşma sağlandığını açıklayan sendika yetkilileri, buna rağmen işverenlerin bu anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle greve gitme kararı almıştı.

Asgari hizmetin karşılanamayacağını savunan sendika yetkilileri, grevin etkisini azaltmak için önlemler alan hükümeti grev haklarını ihlal etmekle suçluyor.

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Tanker şoförlerinin Paskalya tatili dönemine denk gelen nisandaki grevlerinde ülkedeki benzin istasyonlarının birçoğunda yakıt bitmiş, Portekiz vatandaşları arabalarıyla İspanya tarafına geçerek buralardaki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturmuş, uçaklar yakıt ikmali için İspanya'daki havaalanlarını kullanmış ve toplu ulaşımda ciddi sorunlar yaşanmıştı.

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