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Ekonomi

Dış ticarette hedefleri aştık

İhracatta 2023 yılını rekorlar ile kapatan Türkiye, ticaret hedeflerini yüzde 86 oranında tutturdu. Ticaret Bakanlığı 2023 yılında ticaret için belirlediği 74 hedeften 64'ünde başarıya ulaştı. Geçtiğimiz yıl toplam ihracatın içerisinde yüksek teknolojinin payı yüzde 38’e yükseltildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 01:08 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Küresel ticaretten aldığı payı her geçen yıl artıran Türkiye, 2023’te hedeflediği ihracat rakamının üzerine çıkarak 255,8 milyar dolar ile yeni bir rekora imza atmıştı. Yıkıcı 6 Şubat depremlerine rağmen ihracatını artırmayı başaran Türkiye'de ticaret için sene başında 74 hedef belirlenmişti. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ile belirlenen bu hedeflerden 64 tanesine ulaşıldı. Performans denetim sonuçlarına göre Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında hedeflenen 74 hedeften 39'unda istenen rakamların üzerine çıkılırken 9 hedefe tam istenen rakamlar ile ulaşıldı. Ayrıca 16 hedefinde de belirlenen rakamlara çok yakın verilere ulaşılmasının yanı sıra 10 hedefte istenilen rakamlar tutturulamadı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ETKİSİ

Başarıyla aşılan hedefler arasında en fazla dikkat çekeni ise yüksek teknoloji ihracatı oldu. Yüksek teknolojinin toplam ihracattaki payı yüzde 38'e kadar ulaştı. Böylece 2028 yılına kadar kilogram başına 3 dolarlık ihracat hedefine giden yolda büyük bir adım atılmış oldu. Yüksek teknoloji ihracatının yanı sıra yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektörünün payı da artırıldı. Bu sektörün dünya pazarından aldığı pay yüzde 4,5 oldu.

LİSANSLI DEPO SAYISI 187'YE ULAŞTI

Tahıl ve gıda ihracatı için önemli bir yer tutan depoculukta da istenen hedeflere ulaşıldı. Türkiye geneline yayılan lisanslı depoculukta kapasite 10 milyon tona yaklaştı. 2023 yılı için 175 deponun kurulması hedeflenirken bu sayı 187'ye ulaştı. Kapasiteleri 10 milyon tona ulaşan lisanslı depoların 2 milyon tonu Konya'da bulunuyor. Konya'nın ardından ise en fazla depo Adana ve Niğde'de bulunuyor.

Tahmin edilenden 4 kat fazla destek

Hizmet ihracatına yönelik destek programları kapsamında olumlu sonuçlandırılan başvuru sayısı 2023 yılı başında 3 bin 750 olarak belirtilirken yaklaşık 4 katına çıkarak 12 bin 160 oldu. Ayrıca hizmet ihracatının yanı sıra kapılarda da bekleme süresi azaldı. Gümrük işlemleri için ilk 4 saatte gümrüklenmesi tamamlanan ihracat beyannamesinin oranı yüzde 88,27 oldu. Ticaret erbabı kapılarda hızlı ve kolay hareket ederek ürününü müşterisine daha hızlı ulaştı.



#İhracat
#Dış Ticaret
#Ekonomi
14 dakika önce
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