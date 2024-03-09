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Ekonomi

Bakan Şimşek Fitch'in kredi notunu değerlendirdi: Böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu bir kademe yükselterek, görünümünü pozitife çevirdiğini belirtti. Şimşek, "Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:36 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:11 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu kararını değerlendirdi.


Bakan Şimşek,
"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı"
ifadelerini kullandı.

'12 yıl sonra gelen not artışı'

Şimşek, sosyal medya hesabından yapığı açıklamada, uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna yansıdığını belirterek,
"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi. Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir"
ifadelerini kullandı.


Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.




#Mehmet Şimşek
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Fitch
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