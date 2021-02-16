Dolar 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Dün, 6 ayın ardından ilk defa 7 seviyesinin altını gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,05 azalışla 6,9643'ten tamamladı.
5 AĞUSTOS'TAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne de taşıyarak 6,9137 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 8,4030'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 9,6420'den satılıyor.
- Avro/dolar paritesi 1,2100-1,2150 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürürken, dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 90,3 seviyesinde bulunuyor.