Dolar 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi: Dolar kuru kaç lira oldu? Dolar 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ile hızla gerileyen ve dün 6 ay sonra ilk defa 7 liranın altına inen dolarda düşüş bugün de devam ediyor. Güne 6,95 seviyelerinde başlayan dolar, saat 10:25 itibariyle 6,91 ile 5 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 10:23 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 11:48 AA