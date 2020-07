Dünyada taşınan her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile yükseliyor: Çıtasını yükseltmeye devam ediyor Dünyada taşınan her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile yükseliyor: Çıtasını yükseltmeye devam ediyor Global hava kargo markası Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı olan WACD’nin (World Air Cargo Data) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, pandemi kaynaklı olarak global hava kargo pazarının yüzde 28,5 oranında daralma gösterdiği sektörde, pazar payını yüzde 5’e yükselterek, tüm dünyada taşınan her 20 hava kargodan birini taşıdı. Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarlarıyla birleştirerek her geçen gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

08 Temmuz 2020