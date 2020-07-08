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Ekonomi Dünyada taşınan her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile yükseliyor Çıtasını yükseltmeye devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dünyada taşınan her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile yükseliyor: Çıtasını yükseltmeye devam ediyor

Dünyada taşınan her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo ile yükseliyor: Çıtasını yükseltmeye devam ediyor

Global hava kargo markası Turkish Cargo, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı olan WACD’nin (World Air Cargo Data) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, pandemi kaynaklı olarak global hava kargo pazarının yüzde 28,5 oranında daralma gösterdiği sektörde, pazar payını yüzde 5’e yükselterek, tüm dünyada taşınan her 20 hava kargodan birini taşıdı. Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarlarıyla birleştirerek her geçen gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Turkish Cargo uçağı
Turkish Cargo uçağı

Küresel ölçekte etkileri yoğun şekilde hissedilen pandemi sürecinde, global hava kargo pazarı yoğun şekilde etkilenerek ciddi bir daralma yaşadı ve Ocak-Mayıs ayları arasında yüzde 18 küçüldü. Turkish Cargo ise, bir önceki yılın aynı dönemine göre tonaj kaybı yaşamadı ve uluslararası tedarik zincirinin aksamaması adına global bir köprü vazifesi gördü.

Bu süreçte; yüksek tonaj kapasiteli kargo uçakları ile direkt kargo destinasyonu olan 90 noktaya hizmet sağlayan Turkish Cargo, bunun yanı sıra ana marka Türk Hava Yolları’nın geniş gövdeli yolcu uçaklarıyla; Londra, Moskova, Oslo, Şanghay, Bangkok, Doha, New York ve Kazablanka olmak üzere 60’dan fazla destinasyona hava kargo operasyonu düzenlerken, bu operasyonlarda 32 adet geniş gövdeli yolcu uçağı kullandı.

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Turkish Cargo, ilaç ve medikal ekipman taşımalarını tüm dünyaya ulaştırdı

Global hava kargo operasyonlarının yüksek standartta yapılabilmesi için, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği IATA tarafından oluşturulan eğitim, değerlendirme ve validasyon süreci sonunda "CEIV Pharma’’ sertifikasına sahip olan Turkish Cargo, 1 Şubat - 30 Haziran tarihleri arası 21 bin 547 ton ilaç ve 7 bin tona yakın medikal ekipman taşıması gerçekleştirirken, sadece haziran ayında kargo ve yolcu uçaklarıyla 1100’den fazla sefer düzenledi.

Turkish Cargo en iyi 25'i geride bıraktı
EKONOMİ
Turkish Cargo en iyi 25'i geride bıraktı

Gıda, yardım malzemesi, maske ile medikal ekipmanların tüm dünyaya ulaşması ve özellikle global ilaç tedarik zincirinin aksamaması için çalışmalarını 7/24 özveriyle sürdüren Turkish Cargo, pandemi süreci boyunca operasyonda görevli çalışanlarına yönelik tüm hijyen önlemlerini almış, maske dezenfektan temini hususunda ve sosyal mesafeyi koruma adına gerekli çalışmaları yapmıştır ve bu önlemleri devam ettirmektedir.
Dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini, Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajlarlarıyla birleştirerek her geçen gün başarı çıtasını yükseltmeye devam ediyor.

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