Koronavirüs THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor Zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor
TÜRKİYE

THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor: Zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor

Dünyanın en büyük kargo filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Yolcu taşımacılığının küresel ölçekte durma noktasına gelmesi üzerine kullanılamayan yolcu uçaklarını da kargo taşımacılığında kullanmaya başlayan THY, toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturarak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor.

Haber Merkezi İHA
THY, toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturarak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor.
THY, toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturarak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs seyahat endüstrisini durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla tüm dünyada yolculu uçuşların yarısından fazlası iptal edilirken, İtalya gibi salgından en çok etkilenen ülkelerde ise uçuşlar yüzde 90 civarı azaldı. Türkiye’de Türk Hava Yolları’nın 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşların da durdurulması ile yolcu taşımacılığı kısa bir süreliğine sona erdi.

THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor
FOTOĞRAF 8
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs seyahat endüstrisini durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla tüm dünyada yolculu uçuşların yarısından fazlası iptal edilirken, İtalya gibi salgından en çok etkilenen ülkelerde ise uçuşlar yüzde 90 civarı azaldı. Türkiye’de Türk Hava Yolları’nın 14 büyükşehire düzenlediği kontrollü uçuşların da durdurulması ile yolcu taşımacılığı kısa bir süreliğine sona erdi.
Title
Hava kargo taşımacılığında ise Turkish Cargo coğrafi avantajı, güçlü filosu ve büyüme stratejisi ile dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri taşımaya devam ediyor. Son yıllarda performansı sürekli artan bayrak taşıyıcı kargo şirketi, gıda, ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünler ile dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlıyor.
Title
Zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor Kargo operasyonlarına yolcu uçakları da katılıyor. Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan Türk Hava Yolları, uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı.
Title
Sahip olduğu sertifikalar ile özel kargo taşımalarında dünyanın önde gelen markalarından olan Turkish Cargo, özellikle ilaç taşımalarında dünya sağlığına önemli bir katkı sunuyor. Koronavirüs salgını öncesinde hâlihazırda tüm ilaçlara uygun taşıma imkânlarına sahip olan Turkish Cargo, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde bu yetkinliğini en değerli gücü olarak dünyanın hizmetine sunuyor. Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle ilaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor.
Title
Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise İstanbul’daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3 bin 500 metrekare özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.
Title
Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva olacağı Korona virüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri ulaştıran Türk Hava Yolları’nın Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz ifadelerine yer verdi.
Title
Öte yandan, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD) Şubat 2020 verilerine göre Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirerek, global hava kargo sıralamasında 6’ncı sıraya yükseldi. Başarılı marka Şubat ayında global pazar payını yüzde 4,8’e çıkardı. Ocak 2020’de belirgin bir düşüş yaşayan hava kargo piyasası, Covid-19 ve Çin Yeni Yılı etkilerine rağmen Şubat 2020’de sadece yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi. Dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı.
Title
THY dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri taşıyor
Dünyanın en büyük kargo filolarından birine sahip olan Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Yolcu taşımacılığının küresel ölçekte durma noktasına gelmesi üzerine kullanılamayan yolcu uçaklarını da kargo taşımacılığında kullanmaya başlayan THY, toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturarak zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmamasını sağlıyor.


Hava kargo taşımacılığında ise Turkish Cargo coğrafi avantajı, güçlü filosu ve büyüme stratejisi ile dünyanın ihtiyaç duyduğu ürünleri taşımaya devam ediyor. Son yıllarda performansı sürekli artan bayrak taşıyıcı kargo şirketi, gıda, ilaç ve medikal ürünler başta olmak üzere taşıdığı ürünler ile dünyanın ayakta kalmasına katkı sağlıyor.

Zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor

Kargo operasyonlarına yolcu uçakları da katılıyor. Turkish Cargo filosunda bulunan 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağına ek olarak seyahat kısıtları nedeniyle yolcu taşıyamayan Türk Hava Yolları, uçaklarını da hava kargo taşımacılığında değerlendirmeye başladı.

Firmanın Nisan ayında kargo uçakları ile gerçekleştireceği İstanbul kalkışlı haftalık uçuş sayısı 155, yolcu uçakları ile gerçekleştirilen haftalık kargo uçuşu sayısı ise 60 sefer olarak planlandı. Türk Hava Yolları’nın 361 uçaktan oluşan filosunda bulunan özellikle Boeing 777 ve Airbus 330 tipi geniş gövdeli yolcu uçakları, ihtiyaca ve kapasiteye göre kargo uçuşları için havalanıyor. Bu strateji ile toplam 5 bin ton ek kapasite oluşturularak, zorlu süreçte gıda ve ilaç zincirinin bozulmaması sağlanıyor.
İlaçlar ve medikal ürünler için özel koşullar sağlanıyor
Sahip olduğu sertifikalar ile özel kargo taşımalarında dünyanın önde gelen markalarından olan Turkish Cargo, özellikle ilaç taşımalarında dünya sağlığına önemli bir katkı sunuyor. Koronavirüs salgını öncesinde hâlihazırda tüm ilaçlara uygun taşıma imkânlarına sahip olan Turkish Cargo, Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde bu yetkinliğini en değerli gücü olarak dünyanın hizmetine sunuyor. Turkish Cargo, gelişmiş teknolojisi, gerekli kalite sertifikasına sahip terminali ve uzman ekibiyle ilaç gönderilerini ulaşması gereken noktaya ulaşması gereken zaman ve ısı aralığında özenle ulaştırıyor.

Sağlık sektörü kapsamında taşınan ürünler özel ısı aralıklarında muhafaza ve taşıma gerektirdiği için kabul anında özel kapılardan uzman ekipler tarafından alınıyor. İlaçlar ve medikal ürünler uçağa yükleme ve boşaltma sırasında da diğer ürünlere göre öncelikli işlem görüyor. Depolama sırasında ise İstanbul’daki yüksek standartlara sahip kargo terminalinde bulunan 3 bin 500 metrekare özel kargo odaları ve dört farklı ısı aralığındaki özel depolama odaları ile ürünlerin ideal şartlarda muhafazası sağlanıyor.

"Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva olacağı"

Korona virüsle mücadele kapsamında dünyanın dört bir yanına sağlık malzemeleri ulaştıran Türk Hava Yolları’nın Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bizim önceliğimiz bu uçakta taşıdığımız ilacın kaç kişiye deva, gıdanın kaç aileye aş olacağı. Taşıdığımız bayrağın bize yüklediği sorumluluk ile dünyanın yükünü sırtlamaya, Turkish Cargo ile uçmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Turkish Cargo zorlu süreçte de büyümesini sürdürdü
Öte yandan, uluslararası hava kargo bilgi sağlayıcısı World Air Cargo Data (WACD) Şubat 2020 verilerine göre Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11 oranında büyüme gerçekleştirerek, global hava kargo sıralamasında 6’ncı sıraya yükseldi. Başarılı marka Şubat ayında global pazar payını yüzde 4,8’e çıkardı. Ocak 2020’de belirgin bir düşüş yaşayan hava kargo piyasası, Covid-19 ve Çin Yeni Yılı etkilerine rağmen Şubat 2020’de sadece yüzde 0,1 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi. Dünyanın en çok noktasına uçan hava kargo markası olan Turkish Cargo, Ocak-Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 9,6 tonaj artışı sağlayarak, toplam 376 bin ton kargo ve posta taşıdı.

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