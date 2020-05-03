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Ekonomi Turkish Cargo en iyi 25i geride bıraktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turkish Cargo en iyi 25'i geride bıraktı

Turkish Cargo, en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin "Freight Tonne Kilometres Şubat 2020" sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranını yakaladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Freight Tonne Kilometres (FTK) Şubat 2020 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranını yakaladı. Kargo şirketi, böylece en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.

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5'inci sıraya yükseldi

Havayoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen "FTK" verilerine göre, 2019 yılında sekizinci sırada yer alan Turkish Cargo, global hava kargo sektörünün yüzde 2.6 daralma gösterdiği şubat ayında 5’inci sıraya yükseldi ve global FTK pazar payını yüzde 4.4’e çıkardı.

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  • Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, milleti gibi yenilmeyi ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir şirket olduklarını, yalnızca kargo taşıyabildikleri bu zor günlerde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.
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