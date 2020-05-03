Turkish Cargo en iyi 25'i geride bıraktı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı büyüyen hava kargo markası Turkish Cargo, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) Freight Tonne Kilometres (FTK) Şubat 2020 sonuçlarına göre yüzde 16.6 büyüme oranını yakaladı. Kargo şirketi, böylece en iyi 25 hava kargo taşıyıcısı arasında en yüksek büyüme oranını gerçekleştirdi.
5'inci sıraya yükseldi
Havayoluyla taşınan kargo tonajının kat edilen kilometreye çarpımıyla elde edilen "FTK" verilerine göre, 2019 yılında sekizinci sırada yer alan Turkish Cargo, global hava kargo sektörünün yüzde 2.6 daralma gösterdiği şubat ayında 5’inci sıraya yükseldi ve global FTK pazar payını yüzde 4.4’e çıkardı.
- Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, milleti gibi yenilmeyi ve vazgeçmeyi hiç sevmeyen bir şirket olduklarını, yalnızca kargo taşıyabildikleri bu zor günlerde görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.