E-ihracatın payı yüzde 10’a çıkacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından "Global Harmony" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nde (UGiK) Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel konuştu.

TÜRK EKONOMİSİ 1 TRİLYON $’I GEÇTİ

Kongrede Türkiye’nin ihracatına değinen Bakan Bolat, "2002 yılında kilogramı 0,55 dolar olan ihracatımız bugün 1,37 dolar konumunda. Bugün ise dijitalleşme süreci, yapay zeka ve e-ticaret küresel ticareti artıracak. Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var. 21 yıldan bu yana Türkiye ekonomisi tam 4,5 kat büyüyerek 1 trilyon 75 milyar dolar milli gelire ulaştı. 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. Gençlerin ihracata katkısıyla kilogram başı ihracat değerini önce 2 dolara, sonra 3 dolarlara çıkarma kararlılığımız var” açıklamasını yaptı.

GLOBAL YATIRIMIN %20’SİNİ ÇEKTİK

Türkiye'nin son 20 yılda 260 milyar doların üzerinde yatırım çektiğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Son 10 yılda Türkiye, kendi coğrafyasında en çok yatırımcıyı çeken ülke oldu. Doğu Avrupa, Orta Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan geniş coğrafyada imalat sanayisinde gerçekleşen toplam uluslararası doğrudan yatırım projelerinin yüzde 20'sini çekti" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’LE TİCARETİ ETİK BULMUYORUZ

Türkiye’den Orta Doğu’ya yapılan ticareti de değerlendiren MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Filistin’e yaptığımız tüm yardımları veya kampanyaları karalama yönünde birtakım çabalar var. 'Üyelerimizin İsrail devletiyle 7 Ekim'den bu yana ticaretini artırdıklarına ve orada bu zulüm yaşanırken para peşinde koştuklarına' dair iddialar var. Filistinli tüccarlar orada iş yapmaya, oradaki halkın ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Oraya yapılan her ihracat Yahudi iş adamları ile yapılıyor anlamına gelmez. Bunun yanında bizler MÜSİAD olarak Yahudi iş adamları ile yapılan ticareti etik bulmadığımızı, bunu yapan iş adamlarımız varsa bunlara katılmadığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

30’DAN FAZLA ŞİRKET SATTIM

Gençlere iş hayatından tecrübeleriyle tavsiyelerde bulunan konuşmacılardan Ülker markasının da sahibi Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, “Bir şirketi satacağım zaman gidip oradaki arkadaşlarımla konuşurum. Ne yapıyorum, niye yapıyorum, planımı, onların geleceklerinin ne olacağını anlatırım ve bunun onlar için daha hayırlı olacağına onları ikna edebiliyorsam o şirketi satarım. Şimdiye kadar 30'dan fazla marka, fabrika, şirket sattım" dedi.

35 ÜLKEDE GENÇ MÜSİAD OFİSİ VAR

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, üyelerinin dış ticaret eğitimiyle ihracata 500 milyon dolar katkı sunduklarının altını çizerek, “57 yurt içi 35 yurt dışı şubesiyle dünyanın en yaygın 30 yaş altı genç iş insanları kuruluşuyuz. Yapay zekada, dijital çözümlerde, siber güvenlikte, akıllı tarımda, katma değerli sanayi ve üretimde bu bayrağı gençler olarak taşıyacağız. 30 yaş altı 38 milyonun üzerinde gencin olduğu çok kıymetli bir ülkeyiz” dedi







