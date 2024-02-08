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Ekonomi

Arçelik ve Whirlpool arasındaki anlaşmaya ön onay çıktı

İngiltere'nin Rekabet Kurumu (CMA), Arçelik ve Whirlpool arasındaki anlaşmaya ön onay verdi. CMA, anlaşmanın ev aletleri pazarındaki rekabeti azaltma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

11:39 - 8/02/2024 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv
Foto/arşiv

CMA, geçen yılın Ekim ayında yaptığı açıklamada Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri işletmelerinin Arçelik tarafından satın alımına yönelik teklifin ikinci safhadaki incelemeye alınmasına karar vermişti.


Avrupa Komisyonu ise geçen yılın Ekim ayında ABD merkezli ev aletleri üreticisi Whirlpool'un Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri birimlerinin Arçelik tarafından satın alımını onaylamıştı.


Bloomberg HT'den yer alan habere göre; CMA, anlaşmanın ev aletleri pazarındaki rekabeti azaltma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.


Rekabet kurumu nihai incelemenin devam ettiğini, 29 Şubat'a kadar sektör ve ilgili taraflardan görüş almaya devam edeceğini belirtti. Kurum kararını 26 Mart'a kadar açıklayacak.




#Arçelik
#Whirlpool
#Rekabet Kurumu
20 dakika önce
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