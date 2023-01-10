Ekonomi EBRDden elektrikli araçlar için 110 milyon dolarlık kredi
OTOMOTİV

EBRD'den elektrikli araçlar için 110 milyon dolarlık kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'deki elektrikli araçlar için şarj altyapısının yaygınlaştırılmasını içeren kapsamlı bir yatırım paketini finanse etmek üzere Enerjisa Enerji A.Ş.'ye (Enerjisa) 110 milyon dolarlık kredi sağlıyor.

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Haber Merkezi DHA
EBRDden elektrikli araçlar için 110 milyon dolarlık kredi
Foto/arşiv

Enerjisa, bu krediden elde edeceği finansman ile düzenleyici kurum tarafından onaylanan yatırım harcaması programı kapsamında elektrik dağıtım şebekesini verimli ekipman ve gelişmiş akıllı şebeke uygulamalarıyla modernize edecek ve elektrikli araçlar için şarj altyapısını yaygınlaştıracak.

PARSHAD: YEŞİL BİR GELECEK İÇİN TAAHHÜDÜMÜZÜ KORUYORUZ

Proje hakkında konuşan EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad,

"EBRD olarak yeşil bir gelecek için taahhüdümüzü koruyoruz. Tüm aktivitelerimizi Paris Anlaşması’nın hedefleri ile uyumlu hale getirmemiz de bunun bir göstergesi. Bu noktada en önemli strateji enerji sektörünü dönüştürebilmek. Enerjisa gibi sektörde önemli rol oynayan bir şirketin dağıtım ağını güçlendirmek ve ülkedeki elektrikli araç şarj ağını genişletmek için yapacağı yatırımları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu yatırımlar Enerjisa’nin dayanıklılığını artırmanın yanı sıra daha yeşil bir enerji sektörünün oluşmasında katkıda bulunacak ve Türkiye’yi net sıfır hedefini destekleyecek" diye konuştu.

Yatırım, şebeke uygulamalarını modernize etmenin ve elektrikli araçlar için şarj ağını yaygınlaştırmanın yanı sıra, Enerjisa'nın müşterilerine sürdürülebilir ve yenilikçi enerji çözümleri sunan Enerjisa Müşteri Çözümleri aracılığıyla dağıtık enerji faaliyetini yaygınlaştırmasına da olanak sağlayacak.

PINAR: ÜLKEMİZDE ENERJİNİN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, konuya ilişkin şunları kaydetti:
"Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi olarak takip ettiğimiz global trendlerin ışığında ülkemizde enerjinin dönüşümüne öncülük ediyoruz. Dünyada önümüzdeki 5 yılda yenilenebilir enerji kapasitesinin son 20 yıldaki artışa denk olacağı; Türkiye’de ise önümüzdeki 5 yılda bu dönüşümde yüzde 65'lik artış sağlanacağı öngörülüyor. Öte yandan, elektrikli araç piyasasında dünyadaki trende benzer şekilde, 2030’da Türkiye'nin elektrikli araç parkının en az 2 milyon adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hızlı dönüşüme öncülük ederken, sürdürülebilir, verimli ve teknolojiyi önceliklendiren yatırımların hızla hayata geçirilmesi çok büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda, EBRD ile yaptığımız bu anlaşmadan sağlanacak finansman ile yenilenebilir kaynaklarla müşterilerimize sunduğumuz çözümlere, elektrikli araç şarj altyapısının genişletmesine ve elektrik dağıtım şebekemizin daha verimli ve teknolojik ekipman ve akıllı şebeke uygulamalarıyla modernize edilmesine olanak sağlayan yatırımlarımızı artıracağız. Sürece katkı sağlayan tüm paydaşlara yürekten teşekkür ediyorum.’’

Enerjisa'nın faaliyette olduğu bölgedeki elektrik şebekesinin iyileştirilmesi ve modernizasyonu ve dağıtık yenilenebilir enerji kapasitesinin entegrasyonu, elektrik kayıplarının azalması ve yenilenebilir enerji üretimi ile yılda 119.999 ton doğrudan CO2 tasarrufu sağlayacak.

Ayrıca Enerjisa, EBRD kılavuz ilkeleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet konularını iklimle ilgili kurumsal yönetişim uygulamalarına entegre edecek ve kadınların sektörde eşit temsili için iklimle ilgili beceriler kazanmalarına ve bu becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan bir sosyal yardım programı tasarlayıp uygulayacak.

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