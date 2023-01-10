​Bakan Nebati: Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması daha da genişleyecek.

Geleneksel hale getirilen aylık TPF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Düzgün, federasyonu olarak, 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanla 81 ilde vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi. Federasyon çatısı altında güçlerini birleştiren yerel işletmecilerin büyük bir rekabet girdabında kürek çektiğini ifade eden Düzgün, İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar malumunuz. Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz. Bizler tek bir mağazamızda 3- 5 değil, 20- 25 hemşehrimize istihdam sağlıyoruz. Discount marketlerde mağaza başına minimum 600- 700 kalem ürün varken, bizim en küçük market mağazamızda minimum 5 bin kalem ürün yer alıyor. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 bini aşkın ürünü vatandaşlarımız fiyat ve marka karşılaştırmalı alabiliyor. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek diye konuştu.