​Bakan Nebati: Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması daha da genişleyecek.

Bakan Nebati, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Fiyat sabitleme ya da indirime gitme" çağrısına birçok sektörün katılım gösterdiğini, sektörlerin talepleri üzerine görüşmelerini sürdürdüklerini dile getiren Nebati, vatandaşların da haksız fiyat artışları karşısındaki bilinçli duruşunun enflasyonla mücadelede tamamlayıcı bir rol oynadığını söyledi. Bakan Nebati, perakende sektörünün tamamının bu çağrıya destek verdiğini ve bu desteklerin daha da genişleyeceğini ifade etti.
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Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasına ‘fiyat sabitleme ve indirim’ çağrısında bulunmuştu.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelirken marketlere, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş, Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz. mesajını vermişti.
Yapılan çağrıların ardından fiyat sabitleme ve indirim politikasına katılım her geçen gün artıyor. Çok sayıda zincir marketin katıldığı çağrıya farklı iş kollarından da destek geliyor.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, 81 ilde hizmet veren 5 bin 500 yerel zincir market olarak temizlik ve dayanıklı gıda tüketim ürünleri ile ev mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldıklarını söyledi. Düzgün, Zamlara karşı dayanabileceğimiz kadar dayanacağız dedi.
Geleneksel hale getirilen aylık TPF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ömer Düzgün, federasyonu olarak, 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanla 81 ilde vatandaşa hizmet verdiklerini söyledi. Federasyon çatısı altında güçlerini birleştiren yerel işletmecilerin büyük bir rekabet girdabında kürek çektiğini ifade eden Düzgün, İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar malumunuz. Böylesine bir rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz. Bizler tek bir mağazamızda 3- 5 değil, 20- 25 hemşehrimize istihdam sağlıyoruz. Discount marketlerde mağaza başına minimum 600- 700 kalem ürün varken, bizim en küçük market mağazamızda minimum 5 bin kalem ürün yer alıyor. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 bini aşkın ürünü vatandaşlarımız fiyat ve marka karşılaştırmalı alabiliyor. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatinin iş dünyasına fiyat sabitleme ve indirim çağrısının ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu
BİMin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.BİMin kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız. ifadeleri kullanıldı.Birlikten Berekete #KazananTürkiye başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.
Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zinciri A101, ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.
A101in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.
Bu çağrıların ardından yeni yılın ilk gününde ilk açıklama Şok Marketlerden geldi.
Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.
Şok Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, firma olarak ülke ekonomisine ve müşterilerin bütçesine katkı vermek üzere fiyat sabitleme kararı aldıklarını belirterek, Şimdiye kadar Birlikten Berekete yaklaşımıyla her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kampanya da bunun en güzel örneğidir. Bundan sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat politikamızla müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. değerlendirmesinde bulunmuştu.
Migros da ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı.
Migrostan yapılan açıklamaya göre, şirketin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla yüzlerce temel üründe hem fiyatları sabitlediği hem de çok güçlü indirim kampanyaları başlattığı bildirilirken, ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gidildi. Aynı zamanda 3 binden fazla markalı üründe ise sürekli indirim yapılırken 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25ten yüzde 50ye varan indirimler sunuluyor.
CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20den yüzde 40a varan indirimler uygulama kararı aldı.
Şirketten yapılan açıklamada, CarrefourSA olarak 85 milyon için Doğrusu CarrefourSAda diyerek sadece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kampanyalarla müşterilerimize doğru ürünü, doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. Tüm mağazalarımızda istisnasız uyguladığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat politikamızda, reyon fiyatı=kasa fiyatıyla müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan fiyatı uyguluyoruz. Avantajlı fiyat garantisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçilerden gelen indirimleri müşterilerimizin lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorilerinde bu ve benzeri kampanyaları sürdürerek tüketici dostu indirimleri hayata geçiriyoruz. ifadelerine yer verildi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEOsu Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini bildirmişti. Altun, komite başkanı olarak zincir marketlerle görüştüğünü belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:
Hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimiz tüm desteği sunacağız. Happy Center marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler her geçen gün devam edecek. Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz ancak Şu kadar üründe, şu kadar indirim yapacağız gibi popülist söylemlerden uzak durup, gerçek indirimi halkımıza yansıtma kararlılığındayız.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin zincir marketlere yönelik çağrısının ardından fiyat sabitleme ve indirim politikasına Diyarbakır’daki tatlıcılar da katıldı.
Diyarbakır Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası (DİLTO) Başkanı Haşim Elkaanda ocak ayı boyunca 2017 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen burma kadayıf fiyatlarında indirim ve sabitlendiğini duyurdu.Elkaan, Coğrafi Tescil İşaret Belgesi verilen ‘cevizli burma’ fiyatında 40 lira indirim yapılırken ‘fıstıklı burma’ fiyatında ise 30 lira indiriminin yapıldığını söyledi.
Ocak ayı boyunca 180 ve 240 TL olan burma kadayıfın fiyatında sabitleme kararı aldıklarını belirten Elkaan, “2022 yılında esnafımızın bazı zorlukları oldu. Kullandığımız malzemelerde de fiyat yükselmeleri oldu. Hükümetimizin açıkladığı fiyat sabitleme politikası var. Biz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz istişare neticesinde Coğrafi Tescil İşaret Belgesi almış ve Diyarbakır’ımızın iftiharı olan cevizli ve fıstıklı burma kadayıfımızın fiyatını 1 ay sabitledik. Maliyet fiyatı yükselse de 220 Türk Lirası olan cevizli burma kadayıfımızı 180 Türk Lirasına indirip 1 ay boyunca sabitledik. Bunun yanında 270 Türk Lirası olan fıstıklı kadayıfımızı da 1 aylık 240 Türk Lirasına indirdik” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatinin iş dünyasına fiyat sabitleme ve indirim çağrısının ardından Çağrı Market de ocak ayı boyunca 2000 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu
Çağrı Marketten yapılan açıklamada, Çağrı Market olarak, ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla ocak ayı boyunca 2000 adet gıda, temizlik, kağıt ve kişisel bakım ürünlerinde fiyatları sabitleme kararı aldık. ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu ürünlerde alım maliyetleri artsa bile satış fiyatlarının korunacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:Bunun yanı sıra planlı indirimlerimizde değişiklik yapmayıp hem indirim kataloglarımız hem de mağaza içerisindeki aktivitelerimiz ile de tüketicilerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda 7 Ocak ve 21 Ocak tarihlerinde başlatacağımız iki ayrı indirim kataloğumuzda yer alacak olan 1500ün üzerinde üründe müşterilerimize çeşitli fırsatlar sunacağız. Çağrı Market daha önce olduğu gibi 2023 yılı boyunca da Sınırsız Müşteri Mutluluğu mottosu ile ülkemiz ekonomisine ve tüketicilerimize katkı sunmaya devam edecektir.
Bakan Nebati'nin çağrısı sonrası markalar harekete geçti: Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin zincir marketlere yönelik çağrısının ardından "fiyat sabitleme ve indirim" politikasına katılım her geçen gün artıyor. Çok sayıda zincir marketin katıldığı çağrıya farklı iş kollarından da destek geliyor. İşte fiyatlarını sabitleyen markalar..
"ENFLASYONDA EKSİ BEKLEMİYORUZ"
Nebati, enflasyonun makul seviyelerde olması ve yıl sonu hedefleriyle bağlantılı gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, ocak ayında enflasyonda eksi beklentilerinin olmadığını bildirdi.
Yurt içi ve dışında yatırımcılarla yoğun görüşmeler sürdürdüklerini aktaran Nebati, bu ay Avrupa'da görüşmelerinin olacağını, şubatta da G20 için Hindistan'a gideceklerini belirtti.
Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında mevduat hesabı açmak için gerçekleştirdiği görüşmelerin hatırlatılması üzerine ise Bakan Nebati, görüşmelerin sadece Körfez ülkeleriyle sınırlı olmadığına dikkati çekti.
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"RAYİÇ BEDEL ÇALIŞMAMIZ VAR" Nebati, Yeni Evim Projesi'nde fırsatçılara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade ederek, "Fiyatlama kontrollerini yaptık, radarımız var, bizim risk analiz merkezimiz tüm verilere sahip, yanlış yapana gereğini yaparız. Vergi Denetim Kurulu gerekli çalışmaları yapar." diye konuştu.
Tapuda konut rayiç bedellerinin düşük gösterilmesi konusunun Türkiye'nin kangren konularından olduğunu vurgulayan Nebati,
"Konut fiyatlarının yükselmiş olması rayiç bedelleriyle gerçek fiyatlar arasındaki marjı çok genişletti. Bu konuda elimizde çok sağlam veriler var. Satıcı da alıcı da dikkat etsin. Bu kangrenin üzerinden gelecek çok ciddi bir çalışmamız var." ifadelerini kullandı. Nebati, söz konusu çalışmanın çok ayrıntılı olduğunu, onun için reform yapmak gerektiğini söyledi.
Memur maaş zammının yüzde 30'a yükseltilmesine yönelik gerekli kaynak için Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak tedbirleri aldıklarını bildiren Nebati, ayın 16'sında muhabirlerle yıl değerlendirmesi yapacaklarını kaydetti.
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