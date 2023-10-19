Eczacıbaşı'ndan Bozüyük'e beşinci fabrika

Eczacıbaşı Holding’in Bilecik Bozüyük’te bulunan seramik sağlık gereçleri ile gömme rezervuar fabrikasını 57,5 milyon avro yatırım ile hayata geçirdi. Yeni Yatırımla birlikte Eczacıbaşı, yıllık üretim kapasitesini 6.4 milyon adede çıkardı. Böylece üretim tesisleri, söz konusu yatırımın da katkısı ile Türkiye’nin en büyüğü olurken, Avrupa’da ilk 4’e girdi.





ÇALIŞAN SAYISI 3 BİN 500’E ÇIKTI

Bir milyon adet üretim kapasitesi ile hizmet vermeye başlayan yeni tesis ise, önümüzdeki dönemde herhangi bir inşaat yatırımına gerek duyulmadan 2 milyon kapasiteye ulaşılacak şekilde planlandı. Yeni fabrikada istihdam edilen 450 kişi ile birlikte Eczacıbaşı’nın Bozüyük’teki çalışan sayısı 3 bin 500 kişiye çıktı.





TÜRKİYE DÜNYADA SÖZ SAHİBİ

Fabrikanın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin son 20 yılda gerçekleştirdiği üretim hamlesi ile seramik sektöründe dünyada söz sahibi konuma yükseldiğini belirtti. Kacır, “450’den fazla istihdam sağlayacak yatırım ile seramik sağlık gereçlerinde yıllık 2 milyon adet, gömme rezervuarda ise yıllık 1,2 milyon adet ilave üretim kapasitesi oluşacak tesiste dijital dönüşüm uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik odaklı bir üretim modeli ortaya koyuldu” dedi.





YILLIK CİROMUZ 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Kacır, bugün Türkiye’nin Avrupa’da, seramik sağlık gereçleri üretiminde birinci iken seramik kaplama malzemeleri ve seramik karo üretiminde ise 3’üncü konumda yer aldığı bilgisini verdi. Kaçır, şöyle devam etti: “Yaklaşık 3 milyar dolarlık cirosu ile seramik sektörümüz 1,5 milyar doların üzerinde Türk seramiği ihraç ediyor. Ülkemizdeki seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesinin yüzde 26’sını bulunduran Bilecik, bugün Türkiye’de seramik sağlık gereçlerinde lider bir konumda. Aynı zamanda, ilimizdeki firmalarımız ülkemiz seramik ihracatının yüzde 55’inden fazlasını gerçekleştirmekte.”



